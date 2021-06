Antoine Duléry et Rod Paradot : Deux générations réunies pour un bel évènement culturel

Avant-premières, showcase, évènements sportifs... La vie reprend, même si la pandémie de coronavirus n'est pas tout à fait derrière nous. Les 14 et 15 juin, le café Les Deux Magots, dans le mythique quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, accueillait l'annonce des lauréats 2021 de la 25e édition des Journées du Livre et du Vin de Saumur.

C'est donc au restaurant - depuis que la filière peut enfin accueillir du public - que les jurés des prix littéraires étaient réunis pour délibérer et désigner les lauréats 2021 de cet évènement culturel. A cause de la Covid-19 et la mise en place de protocoles sanitaires, le traditionnel déjeuner réunissant tous les membres du jury a dû être scindé en deux temps : lundi 14 juin, se réunissaient les jurés des Prix Claude Chabrol, Hervé Bazin et Jean Carmet tandis que le mardi 15, c'était le tour des jurés des Prix Antoine Blondin, Jean-Claude Brialy, François Morellet et Prix du journaliste-écrivain de révéler leur choix.

C'est ainsi que Dominique Maisons a remporté le Prix Claude Chabrol - Château de Parnay/Saumur Agglo pour son roman Avant les diamants (La Martinière), Nicolas d'Estienne d'Orves le Prix Jean Carmet - De Chanceny/Crédit Mutuel pour son livre Petit éloge de la gourmandise (François Bourin), Thibault de Montaigu le Prix du journaliste-écrivain pour La grâce (Plon), Bénédicte Soymier le Prix Jean-Claude Brialy de la Ville de Saumur pour Le mal-épris (Calmann-Lévy), Hervé Algalarrondo le Prix Hervé Bazin - Département de Maine-et-Loire et Loire Anjou pour Deux jeunesses françaises (Grasset), Thierry Frémaux le Prix Antoine Blondin pour Judoka (Stock) et Orlan le Prix François Morellet de la Région des Pays de la Loire pour Strip-tease, tout sur ma vie (Gallimard).

La remise des prix officielle, en présence des lauréats 2020 et 2021, des jurés et des partenaires du Livre et du Vin se tiendra quant à elle le samedi 9 octobre (lauréats 2020) et le dimanche 10 octobre (lauréats 2021) lors de la 25e édition des Journées du Livre et du Vin, qui aurait dû avoir lieu en 2020 mais qui a été reportée (à plusieurs reprises) en octobre 2021.

Un thème de choix

Les jeunes comédiens Rod Paradot (La tête haute, Un homme d'honneur...) et Bastien Bouillon (2 automnes 3 hivers, Jumbo...) étaient de la fête car dès 2022, ils intègreront le Prix Claude Chabrol aux côtés des actuels jurés et de la journaliste Charlotte Bouteloup, spécialiste du Cinéma, qui d'ailleurs animera deux tables rondes pendant l'événement. Ami fidèle de l'évènement, Antoine Duléry a fait la belle surprise de sa présence aux déjeuners et il devrait aussi se retrouver au Salon Saumurois pour dédicacer Imitacteur (Cherche-Midi) en octobre prochain.

Ce traditionnel déjeuner organisé avant le Salon du Livre et du Vin est un temps fort de l'événement : il réunit les jurés, les partenaires des Prix et l'équipe organisatrice. L'occasion aussi pour Yann Queffélec, président, et Jean-Maurice Belayche, directeur de l'organisation, de rappeler les grandes lignes du programme : 2021, date anniversaire du Livre et du Vin (25 ans) mettra en lumière le cinéma.

Avec ce grand thème, les best-sellers et romans adaptés au cinéma, les écritures de scénario et musiques de film, les comédiens et réalisateurs écrivains, les auteurs de biographies de grands noms du cinéma, les comédiens héros de romans seront mis à l'honneur et un hommage sera rendu à quatre personnalités du cinéma ancrées dans le paysage du Livre et du Vin : Jean Carmet, qui a initié l'idée de cette manifestation, Jean-Claude Brialy, qui en était le parrain jusqu'à sa disparition en 2007, Claude Chabrol qui en été un grand fidèle et qui présidait un de nos prix littéraires et Jean-Pierre Mocky qui venait chaque année signer ses livres.

Rendez-vous en octobre donc !