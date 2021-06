Agathe Auproux : "Joli bébé" canon en petite robe noire à un showcase de Niska

Comme Agathe Auproux, la star de télé-réalité Laura Marra, vue dans Les Marseillais à Dubaï, s'était minutieusement apprêtée ! Vêtue d'une veste courte et d'une mini-jupe jaune, elle a fait sensation auprès de Marvin Anthony et Jonathan Germain, deux candidats de la saison 8 des Princes et princesses de l'amour. Tous ont permis à leurs abonnés Instagram de suivre virtuellement la soirée.

Agathe Auproux en a fait de même, elle qui avait récemment confié aux siens qu'un restaurant lui avait refusé l'entrée à cause... de son look. "Astuce pour les parisiens : n'allez JAMAIS dans ce restaurant. A éviter absolument. Pire adresse, avait-elle écrit à ses plus de 800 000 followers concernant le Mun, situé sur les Champs-Élysées. Ma tenue du soir : baskets Prada, jean Diesel, chemise en soie. Pas assez élégante pour passer la soirée au Mun chez qui, en 2021, la femme doit porter des talons pour être élégante et une jupe c'est préférable. Une honte."

Le restaurant avait réagi en lui répondant par message privé : "Traiter nos clients avec respect est notre priorité, je vous prie de nous excuser pour cet incident, ça ne se reproduira pas, soyez-en sûre".