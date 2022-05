Antoine Griezmann : Un (ex) proche en garde à vue pour agressions sexuelles sur mineurs

C'est une véritable bombe qui a secoué tout le monde du football et plus particulièrement Antoine Griezmann et sa famille. D'après les informations du journal régional Actu Pays basque, confirmées par la suite par Le Parisien, l'ancien conseiller du champion du monde, Éric Olhats, a été interpellé mercredi 11 mai, en matinée. Actuellement recruteur pour l'Atletico de Madrid en France, le club dans lequel évolue le Français de 31 ans, il a longtemps été très proche de ce dernier. Âgé de 59 ans, il a été interpellé par la police judiciaire et placé en garde à vue au commissariat de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Longtemps considéré comme un proche d'Antoine Griezmann, il est entendu pour des faits présumés d'agressions sexuelles sur mineurs. D'après les informations sorties dans la presse, les faits remonteraient aux années 1990, ainsi qu'au début des années 2000, à l'époque où ​​Éric Olhats était responsable de la formation des jeunes joueurs au club de football de Bayonne. Se sont des joueurs du club, mineurs à l'époque des faits, qui accusent l'ex homme de confiance de Griezmann de ces agressions sexuelles. D'après les informations d'Actu Pays basque, "une victime présumée aurait déposé une plainte il y a quelques jours".

Plusieurs signalements pour "attouchements et agressions sexuelles"

Selon leurs informations, en plus de cette plainte, "d'autres signalements pour attouchements et agressions sexuelles sur mineurs" auraient été signalés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Éric Olhats est inquiété dans une affaire judiciaire , puisqu'en 2010, il avait gagné en appel un procès dans une affaire de corruption de mineurs.

Antoine Griezmann a longtemps été très proche d'​​Éric Olhats qui l'a pris sous son aile lorsqu'il était recruteur pour la Real Sociedad, un club espagnol. À l'époque, il devient son conseiller et va même jusqu'à l'héberger pendant six années chez lui. "C'est une relation atypique comme l'a été la trajectoire d'Antoine, reconnaissait Olhats en 2016. On est conscients qu'on n'a jamais été dans la norme mais on continue ainsi. C'est une relation qui mêle le professionnalisme et l'amitié. On a trouvé le bon équilibre entre la proximité et la confiance", expliquait Éric Olhats en 2016 dans un article du Parisien. Ils se sont définitivement brouillés en juin 2017 après que Éric Olhats a refusé de venir au mariage de l'international français.

Éric Olhats reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.