Antony (Incroyable Talent) : Son célèbre prof répond aux critiques de Marianne James

Les téléspectateurs ont assisté à un moment suspendu dans l'air et dans le temps, d'une finesse et d'une poésie indescriptible dans l'émission La France a un incroyable talent. Le mardi 3 novembre 2020, le jeune Antony Cesar est venu participer à la compétition organisée par M6 en coupant littéralement l'herbe sous le pied de ses adversaires... en même temps qu'il coupait le souffle de l'audience. Une performance qui n'a laissé personne de marbre. Submergée par l'émotion artistique de cette chorégraphie terrestre et volatile, Hélène Ségara a même appuyé sur le Golden buzzer, faisant pleuvoir joie et confettis.

Qui est l'homme derrière sa chorégraphie ?

C'est officiel. Le talent n'a pas d'âge et Antony Cesar, 18 ans, l'a bien prouvé en étant propulsé directement en finale. Danseur, sangliste et acrobate autodidacte, le jeune homme est entouré par une équipe de choc dont ses parents... et un chorégraphe que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de Bruno Vandelli - que l'on a adoré, entres autres, dans l'émission Popstars en 2002. Leur rencontre remonte à quelques années, lors d'un concours international. "J'étais dans le jury, se souvient-il auprès de Purepeople. Je l'ai remarqué, je suis allé le voir, lui et ses parents, pour lui dire qu'il avait un potentiel de danseur incroyable. Je l'ai fait prendre comme boursier au sein de mon centre de danse. Il apprend le classique, le hip hop, le contemporain depuis 2 ans à raison de 25h par semaine. En juillet dernier, je lui ai dit que je voudrais le présenter à Incroyable Talent pour propulser sa carrière. Il m'a avoué que c'était un rêve d'enfant."