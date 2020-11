Wejdene taclée par Eric Antoine dans Incroyable Talent : punchline après une prestation ratée !

La critique fait partie du jeu dans La France a un incroyable talent, sauf que dans le numéro du mardi 3 novembre 2020, elle n'a pas seulement concerné les candidats.

Lise et Christian, un couple originaire de Lorraine, a choisi d'interpréter un titre original intitulé Sortir. Les deux chanteurs ont été recalés par le jury composé d'Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Eric Antoine. A la fin de cette prestation pour le moins ratée, le magicien de 44 ans s'est montré, au premier abord, plus sympathique que les autres, sa critique se faisant sur le ton de l'humour. "J'ai adoré, c'est du pur génie, c'est la liberté. J'ai envie de courir nu et de manger du pangolin", a-t-il d'abord réagi, faisant rire le public du théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où est tournée La France a un incroyable talent. "Dès que je retrouve du réseau, je m'abonne à votre chaîne, je l'écoute tous les jours", a-t-il ajouté, avant de lâcher juste après qu'il aimerait "se casser" de la table du jury, mais les remerciant malgré tout de lui avoir permis de réaliser un rêve, celui de danser un slow avec Marianne James.

Une fois Lise et Christian partis de la scène, Sugar Sammy a reproché à ses camarades jurés d'avoir donné trop d'espoir au couple et de ne pas s'être montrés assez durs : "J'adore comme vous donnez espoir à ces gens-là. Les gens se disent, y a peut-être un public pour ça. Y a pas de public." C'est alors qu'Eric Antoine a été inspiré pour lancer une punchline sur Wejdene et ses fans : "Eh les amis, il y a un public pour Wejdene, alors il y a un public pour tout. J'ai envie de vous dire qu'il y a un public pour tout." Une critique pour le moins facile qui n'a pas manqué de faire rire le public.

Malgré son succès fulgurant, à seulement 16 ans, Wejdene doit souvent faire face à des détracteurs, qui remettent en question sa maîtrise de la langue française, notamment dans son tube Anissa. Invitée de l'émission Quotidien au début du mois de septembre, la jeune artiste s'en était amusée. "J'étais pas au courant qu'il fallait un verbe", avait-elle déclaré face à Yann Barthès, en référence à sa fameuse phrase : "Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue."

Le numéro du mardi 3 novembre 2020 de La France a un incroyable talent a permis à M6 de se classer en troisième position des audiences avec 3 308 000 de téléspectateurs, soit 14,1% de parts de marché.