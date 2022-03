Antony Starr (The Boys) arrêté pour coups et blessures et condamné à 12 mois de prison !

L'acteur Antony Starr a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir agressé le patron d'un bar de l'enseigne Costa Blanca. Le Néo-zélandais avait été arrêté en état d'ébriété.

Le comédien de 46 ans qui joue le super héros Homelander dans la série d'Amazon Prime The Boys, et qui est actuellement en tournage du prochain film de Guy Ritchie en Espagne a également été contraint de verser 4000 livres sterling (environ 5000 euros) de dédommagement. Le procès qui a eu lieu rapidement devant le tribunal d'Alicante a appris au comédien qu'il n'échappera à la peine que s'il paye sa victime dans les 72 heures à venir.

L'acteur est sorti du tribunal le visage couvert par un masque (même s'il n'est plus obligatoire en Espagne) et une capuche. Il ne s'est pas exprimé avant de prendre place dans un taxi. Ce dernier a été reconnu coupable de coups et blessures après avoir purgé deux nuits de garde à vue. Il avait été arrêté au petit matin, mercredi, par les policiers qui avaient été prévenus d'une émeute aux abords du bar. La victime du comédien, âgé de 21 ans, a déclaré aux policiers qu'ils avaient reçu deux coups de poing avant de se faire briser un verre en plein visage. Il a été transporté à l'hôpital où il a reçu quatre points de suture à l'arcade.

Un membre du tribunal a alors déclaré ce jeudi : "Un procès rapide a fini par avoir lieu et le tribunal d'enquête d'Alicante, a condamné l'homme arrêté à 12 mois de prison et au paiement d'une amende pour blessures. (...) L'état d'ébriété du détenu a été retenu comme circonstance atténuante. La peine était le résultat d'un accord entre le parquet et l'homme qui a ensuite été condamné. (...) Sa peine de prison est suspendue à condition qu'il ne commette pas d'autre crime dans les deux ans et qu'il paie l'indemnité dans les 72 prochaines heures."

Les fans de l'acteur n'ont plus qu'à espérer qu'il se tienne à carreaux pendant un long moment et qu'il se concentre sur ses projets à la télé et au cinéma !