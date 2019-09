Archie "portrait craché du prince Harry": Ellen DeGeneres raconte leur rencontre

Alors qu'Archie Mountbatten-Windsor se prépare à effectuer son premier grand voyage avec ses parents le prince Harry et Meghan Markle, qui ont prévu de l'emmener en Afrique du Sud avec eux cet automne, les admirateurs de la famille royale et du couple en particulier se languissent de revoir le baby boy qui occupe le septième rang dans l'ordre de succession au trône britannique. À part une photo très personnelle diffusée à l'occasion de la fête des Pères puis celles, très officielles et solennelles, rendues publiques à la suite de son baptême en juillet, les premiers mois de la vie d'Archie se passent à l'abri des regards... Enfin, pas de tous les regards !

L'animatrice américaine Ellen DeGeneres fait en effet partie des quelques privilégiés qui, membres du cercle des intimes du duc et de la duchesse de Sussex – à l'instar des Clooney par exemple –, ont pu passer du temps avec leur enfant, le porter et l'étudier attentivement. Elle en a eu l'occasion lors d'un séjour à Londres au cours duquel elle a passé un après-midi avec Harry et Meghan, qu'elle a trouvés "adorables", "incroyablement simples" et "altruistes", se révoltant contre les critiques les visant et louant au contraire leur travail – celui d'Harry, en fait – au Botswana pour la protection des éléphants. "Alors, on va faire quelque chose tous ensemble", a-t-elle glissé à ce sujet en faisant toutes ces confidences dans sa très populaire émission The Ellen DeGeneres Show.

"Franchement, c'est impossible de vous dire à quel point ils sont gentils. Mais, plus important que tout, j'ai pu prendre Archie dans mes bras, a-t-elle relaté. J'ai donné le biberon à Archie. Non, pas comme ça, je savais comment le tenir. Il pèse 7 kilos – ça fait à peu près 17 dollars ici au taux de change actuel [une blague sur le mot "pound", qui en anglais désigne aussi bien un kilo qu'une livre sterling, NDLR]. Vous voulez voir une photo de lui ? Je n'en ai pas, je me suis dit que ce ne serait pas très bien, mais en revanche j'ai fait un dessin de lui et il ressemble vraiment à Harry. Il a aussi un corps, mais je n'ai fait que le visage pour vous, en vérité il a une tête parfaitement ronde. C'est le portrait craché d'Harry. Et il avait plus de cheveux que j'en avais à ce moment-là – j'ai passé une bonne partie de l'été à essayer de faire pousser mes cheveux." Le croquis très sommaire proposé par l'animatrice ne permettra guère de se faire une idée sur la ressemblance frappante entre Archie et son père...