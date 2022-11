Ariane Carletti (Club Dorothée) : Sa fille Eleonore, qui lui ressemble tant, est un visage phare d'une célèbre série

C'est une journée difficile à vivre pour la famille. Le 4 novembre 2022, Ariane Carletti aurait célébré l'anniversaire de ses 65 ans. Malheureusement, en 2019, dans la nuit du 3 au 4 septembre, la présentatrice a perdu le long combat qu'elle menait contre le cancer. Un coup dur pour plusieurs générations, qui l'avaient aimée, adorée sur les bancs du Club Dorothée. Un couteau dans le coeur pour ses proches, et notamment pour sa fille Eleonore Sarrazin - fruit de ses amours avec le bassiste du groupe Les Musclés, Rémy Sarrazin.

A son échelle, Eleonore perpétue la tradition familiale. Non seulement elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa regrettée maman, mais elle travaille elle aussi dans le monde de l'audiovisuel. Cinéma, télévision, théâtre... on l'a vue sur grand écran, en 2016, dans le film Stridor d'Idlo Brizi, mais on connait la comédienne encore davantage pour avoir incarné Sabrina Gocelin pendant six années dans la série quotidienne Plus belle la vie. Elle est également apparue dans Les Mystères de l'amour, dans Camping Paradis, ou encore dans le clip de Barbara Pravi qui accompagnait le titre Notes pour trop tard.

Ma mère avait un regard très bienveillant

C'est avec une certaine fierté qu'Ariane Carletti voyait sa fille Eleonore, 28 ans, évoluer dans cet univers. "Ma mère avait un regard très bienveillant et elle me disait qu'un comédien devait beaucoup travailler, expliquait la jeune actrice dans les colonnes du magazine Gala. Elle m'a toujours aidée à travailler ou à me préparer pour les castings." Bien sûr, trois ans après la disparition d'Ariane, la douleur est encore très fraîche. Dès qu'elle en a l'occasion, sa grande fille lui rend hommage sur les réseaux sociaux en partageant de tendres souvenirs d'enfance... mais sans jamais savoir quoi dire ."Aujourd'hui j'ai pas les mots mais si quelqu'un veut partager", écrivait-elle encore récemment en évoquant son deuil. On dit que le temps apaise toutes les peines. Ne reste qu'à lui laisser faire son oeuvre...