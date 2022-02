Barbara Pravi refuse de participer aux Enfoirés : les raisons révélées, elle s'explique

L'invitation à rejoindre la troupe des Enfoirés est souvent vécue comme une consécration pour les artistes français. Pourtant, la chanteuse Barbara Pravi a récemment refusé de participer à l'édition 2022, alors qu'elle avait été invitée à devenir une membre à part entière de cette troupe. Quelle est la cause de ce refus ? "Seulement" un planning surchargé et des événements que la jolie brune ne pouvait annuler. En l'occurrence, l'artiste de 28 ans avait des concerts prévus au moment du tournage de l'émission à Montpellier fin janvier.

Interviewée par le Parisien le 11 février 2022 quelques minutes avant sa prestation aux Victoires de la Musique 2022 (où elle a été sacrée Révélation féminine au cours de la soirée), l'interprète du titre Voilà venait d'apprendre que son tube allait être chanté lors du grand show des Enfoirés par trois grandes chanteuses françaises : Nolwenn Leroy, Anne Sila et Camélia Jordana. Elle réagit : "Une personne me l'a appris. C'est génial, incroyable, une énorme consécration ! (...) Dingue ! Ils n'ont pris que des méga nanas ! Cela me rend trop heureuse, ça m'émeut, ça va me faire pleurer de les voir."

Pour autant, Barbara Pravi n'exclut pas de participer un jour au grand spectacle des Enfoirés. Elle explique : "J'adorerais y participer un jour, mais je ne veux pas m'engager à la légère. Se retrouver en communion avec tous ces artistes, avec 15 000 spectateurs, ce doit être fantastique. Mais si j'y vais, je resterai toute la semaine et je m'engagerai à fond !" Qui sait, la chanteuse - qui avait raté de peu la première place à l'Eurovision 2021 - participera-t-elle peut-être aux Enfoirés 2023 ?

Interviewée par ELLE en 2021, elle avait en tout cas confié que se produire à la télévision dans le grand show de l'Eurovision avait totalement bouleversé sa carrière qui avait immédiatement décollée après son passage. "Pour ma carrière, ça a tout changé", avait-elle confié. Nul doute qu'accepter l'invitation des Enfoirés l'année prochaine serait aussi une magnifique opportunité pour sa carrière.