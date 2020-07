Ariane Séguillon endeuillée : elle annonce la perte d'un proche

L'art coule dans les veines de la famille d'Ariane Seguillon. Si elle a choisi de vivre de sa passion, la comédie, en jouant notamment dans Demain nous appartient, ce ne fut pas le cas de son oncle, Enrico Navarra, un célèbre collectionneur et marchand d'oeuvres. Ce dernier est malheureusement décédé à l'âge de 67 ans. Une nouvelle confirmée par sa nièce sur Instagram mardi 21 juillet 2020.

Accompagné d'une photo de lui, Ariane Seguillon lui a rendu un poignant hommage : "Mon Riki, mon oncle comme je t'ai toujours appelé, je suis si triste, tu as été tellement là pour moi dans mon adolescence douloureuse, dans ma vie toujours présent quand j'avais besoin de toi. J'ai toujours eu une grande admiration pour ta réussite, ton amour de l'art qui a fait ta fortune alors que tu partais de rien. Je t'aime mon Enrico et te souhaite un merveilleux voyage. Embrasse notre Benbin pour moi... Rip".

Selon ses proches, Enrico Navarra souffrait de graves problèmes pulmonaires depuis plusieurs années. Il était connu pour s'être spécialisé dans les oeuvres de Jean-Michel Basquiat. En 2000, en collaboration avec le marchand Tony Shafrazi, il a publié en trois volumes un livre axé sur le peintre. L'ouvrage contenait des essais de Jean-Louis Prat, Achille Bonito Oliva, mais aussi de Johnny Depp et d'autres, et est considéré comme le catalogue le plus complet de l'oeuvre de l'artiste. Alberto Mugrabi, un autre collectionneur et marchand de Basquiat, qui était un ami d' Enrico Navarra, a déclaré à ARTnews que son défunt ami était "l'homme le plus fidèle, honorable et décent 'qu'il connaisse'", ajoutant qu'il "aimait son travail et il l'a fait mieux que quiconque".

Dans son chagrin, Ariane Seguillon, qui interprète Christelle Moreno dans Demain nous appartient, a pu compter sur le soutien de ses fans, qui lui ont adressé de tendres messages en commentaires de sa publication.