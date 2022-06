Ariane Séguillon, son fils Dorian "très très laid" à la naissance : "Il était violet, c'était catastrophique" (EXCLU)

Évidemment, je me suis mise à faire des contractions

"Je suis allée voir le gynéco, j'étais à huit mois et une semaine et demi, il m'a dit que mon bébé était viable. Ce qui veut dire que je pouvais accoucher le lendemain, se souvient la comédienne, star de la série Demain nous appartient. Donc j'ai appelé ma meilleure copine, nous avons pris ma Mini Austin et nous sommes allées dans les champs, à fond, se promener dans l'Oise, et évidemment, je me suis mise à faire des contractions." Une fois rentrée chez elle, Ariane Séguillon a ressenti des contractions toutes les cinq minutes, est partie à l'hôpital américain et a accouché "très très vite". Une petite frayeur pour un amour immense...

