Ariane Séguillon : Ce déclic terrible qui l'a poussée à perdre du poids (EXCLU)

Parmi les déclics qui t'ont poussée à perdre du poids, il y a eu cet épisode terrible avec une chaise...

Ce n'est pas ce qui m'a aidée à perdre du poids mais ça a été dur. J'étais au plus haut, je faisais 110 ou 111kg, c'était la fin d'un tournage, j'étais à côté de la régie et je me suis assise sur une chaise. Elle était assez fine et elle s'est cassée sous moi. Est-ce qu'elle se serait cassée sous quelqu'un d'autre ? Peut-être. Mais quand on est obèse, on se dit que c'est à cause de ça. Ce qu'il y a de fou c'est que tous ces accidents de vie font que vous mangez encore plus.

Tu racontes aussi une rencontre très marquante avec une petite fille.

On lui a demandé qui je jouais dans Demain nous appartient et elle a dit : "la grosse". Ca m'a donné envie de manger trois fois plus sur le coup. Ce qui m'a donné envie de guérir de ma boulimie, c'est vraiment pour mon fils Dorian. Et pour mon frère, qui m'a dit cette phrase magnifique quand il était en soins palliatifs : "Profite de ce souffle qui va me manquer, la vie est si belle". Je n'avais plus le droit. Ma boulimie était un suicide lent...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.