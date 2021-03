Ariane Séguillon victime de la Covid-19 : elle annonce, avec une petite voix, qu'elle sort de l'hôpital !

La semaine se clôture sur une excellente nouvelle. Ariane Séguillon, qui nous avait beaucoup inquiété en dévoilant qu'elle avait été placée sous assistance respiratoire à cause de la Covid-19, va mieux. La comédienne, que l'on adore dans la série Demain nous appartient sur TF1, s'est filmée depuis son lit d'hôpital afin de rassurer tout le monde. "C'est ma première et dernière vidéo à l'hôpital, se réjouit-elle avec une petite voix. Je sors. Je n'ai plus besoin d'oxygène. J'arrive très bien à respirer sans. Je suis fatiguée mais j'ai vaincu cette grosse merde et j'en suis très fière. Maintenant je vais pouvoir rentrer chez moi, me reposer quelques jours et vite retourner dans les studios et retravailler. Mon rêve."

Christelle Moreno, son personnage, est effectivement très peu présent dans les arches scénaristiques du moment, qui privilégient davantage les rôles de Lorie Pester ou de l'inimitable Julie Debbazac - la Capitaine Jacob. Il faudra prendre son mal en patience, encore un peu, avant de revoir Ariane Séguillon pointer le bout de son nez au Spoon. Le 7 mars, déjà, la comédienne annonçait qu'elle avait contracté la Covid-19 et qu'elle souffrait "d'énormément de fièvre" et de "problèmes respiratoires". Quelques heures plus tard, des tuyaux lui venaient en aide pour qu'elle puisse retrouver le souffle.

C'est un virus qui est extrêmement angoissant

"Je voulais évidemment remercier le personnel soignant, ces gens en scaphandre avec qui j'ai vécu quelques jours, puisqu'ils sont extrêmement protégés pour éviter de choper le corona, poursuit l'actrice. Ils ont été extraordinaires. C'est un virus qui est extrêmement angoissant et ils sont là, ils sont incroyables et ils sont pour beaucoup dans les guérisons de tout le monde. Déjà que j'aimais la vie, maintenant je crois que je vais la dévorer plus qu'avant. Vive la vie." Nous souhaitons à Ariane Séguillon un bon rétablissement et espérons la revoir, au plus vite, sur TF1...