Arielle Dombasle millionnaire : d'où vient sa fortune ?

Arielle Dombasle ne vit pas comme tout le monde et c'est ce qui amuse les auditeurs de RTL, ravis de l'entendre décrire un quotidien parfois improbable... comme lorsqu'elle relate n'avoir jamais pris le métro ou n'être jamais allée dans un hypermarché. Mais d'où vient la fortune de la star d'Un Indien dans la ville ? Ses activités dans le show business ne représentent pas ses seules sources de revenus.

Selon les informations récoltées par le site Celebrity How, la fortune d'Arielle Dombasle se monterait à 7 millions de dollars soit 6 millions d'euros. Une somme qui comprend ses revenus liés à ses films, téléfilms, concerts, albums et diverses activités artistiques. Mais, si le site précise bien qu'il n'est pas en mesure de confirmer le montant exact, tout porte à croire que la diva est bien millionnaire. Et une part de sa fortune provient sans doute de son héritage familial.

En effet, Arielle Dombasle est la fille de Jean-Louis-Melchior Sonnery de Fromental, un industriel lui-même issu d'une lignée de commerçants. "Ma famille c'est les grands soyeux de Lyon et puis, un jour, ça a périclité car sont venues toutes les choses synthétiques d'Asie, et donc mon père, lui, a fait des usines en Amérique. C'est un fleuron français qui s'est exporté en Amérique", disait-elle en 2018 dans Les Grosses Têtes. Et celle-ci précisait alors que son frère aîné Gilbert avait hérité de ces usines de velours. Mais aurait-elle touché des parts de l'entreprise familiale au décès de son paternel ? Possible.

Arielle Dombasle, qui est née aux Etats-Unis en 1958, a grandi au Mexique. L'Amérique latine était un fabuleux terrain de recherches pour son père qui, non content d'avoir hérité d'un empire textile, était aussi archéologue et collectionneur d'art précolombien. Au fil des années, sa collection a sans doute prix de la valeur et ses enfants ont inévitablement dû en récolter quelques deniers lorsqu'il est mort en 1995. Arielle Dombasle a aussi passé quelques vacances dans le château familial de Chaintré (en Saône-et-Loire), qui produisait un vin, finalement vendu en 1967, disait-elle en 2016 dans le magazine Le Nouveau. L'argent de la vente a sans doute alimenté les comptes du clan, mais en reste-t-il quelque chose aujourd'hui ?

Quoi qu'il en soit, Arielle Dombasle est suffisamment aisée financièrement aujourd'hui pour avoir pu acheter avec son mari Bernard-Henri Lévy un appartement dans le chic 8e arrondissement de Paris - ils ont vécu des mois dans une suite de l'hôtel Raphaël -, à deux pas de l'Elysée. Elle peut aussi compter sur du personnel de maison dont un majordome et un chauffeur. En outre, elle possède une maison à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), où elle aime "se ressourcer", disait-elle à Paris Match. Enfin, les auditeurs de RTL savent qu'elle a un temps possédé un jet privé avant de devoir s'en séparer...