Arnaud (Koh-Lanta 2021) rejoint par Maxine au lit : mise au point du père de famille ! (EXCLU)

Tout comme Laure, Arnaud a été éliminé aux portes de la grande finale de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Il ne s'est pas qualifié lors de la course d'orientation et a rejoint le jury final. L'aventurier de 36 ans garde un bon souvenir de son expérience dans le jeu de survie de TF1. En interview pour Purepeople.com, il évoque l'épreuve d'orientation, son pronostic pour la finale, sa folle perte de poids ou encore la scène au lit avec Maxine qui a choqué les téléspectateurs.

Que s'est-il passé lors de la course d'orientation ?

Au tout départ, je mets le doigt sur l'endroit où je veux aller. Je suis tout seul et assez satisfait. Mais je plonge la tête baissée et je me perds un peu... Lucie et Maxine me rejoignent puis c'est gagné pour Lucie. On avait entendu qu'un premier poignard avait été trouvé alors à ce moment là je sais qu'on est trois pour une seule place. Je ne me démonte pas, mais en total hasard et avec beaucoup de chance c'est Maxine qui trouve le dernier poignard. Ça se finit là pour moi... Un peu frustré et déçu, mais déçu de moi-même. Parce que sur cette aventure on sait qu'on ne peut s'en vouloir qu'à nous.

D'après vous, qu'est-ce qui vous a fait défaut ?

Je ne sais pas... Peut-être que j'ai voulu trop les laisser dans le flou, ne pas leur montrer que j'avais trouvé la balise. Mais j'étais sous pression. Je pense que le problème principal, c'est que j'ai trop dévié de ma direction.

Que pensez-vous du comportement de Maxine, qui vous suit vous et Laure ?

Ça fait partie du jeu ! Je pense que dans son cas, si deux aventuriers avaient trouvé quelque chose avant moi et que je m'en apercevais, j'aurais eu la même réaction qu'elle, à savoir chercher autour des deux candidats. Elle avait bien compris qu'on avait des informations qu'elle n'avait pas.

Parmi les trois finalistes, qui a le plus de chances de l'emporter ?

Niveau chance, je ne sais pas. Je pense que c'est partagé sur les poteaux. On a déjà vu gagner des gens auxquels on n'aurait jamais pensé. Mais moi j'aimerais voir gagner Jonathan. C'est un mec en or humainement et il a excellé sur les épreuves, notamment les statiques. L'image où il lutte sur le poteau avec Magali me restera toute ma vie. C'était vraiment impressionnant, et il n'y a pas que ça. Sur le camp, ce n'était jamais le dernier à aller pêcher ou chercher des cocos. C'est pour moi le plus méritant.

Lors de votre confort avec Maxine, elle assure n'avoir jamais eu l'intention de faire sauter les garçons rouges... Qu'en pensez-vous ?

Quand elle me le dit j'y crois. Mais je pense que Laure et Maxine ont quand même eu beaucoup de chance que ça se soit passé comme ça. Si Vincent n'avait pas voté contre Shanice, le reste de la tribu rouge se serait décimé de jour en jour et elles y seraient passées comme nous. Je pense qu'elles ont eu beaucoup de chance et que leur coup n'était pas calculé du tout. Après, éliminer Jonathan et moi, je ne pense pas... Mais sans Vincent, on serait partis quoi qu'il en soit.

Toujours pendant ce confort, une scène a beaucoup fait parler les internautes, celle où Maxine vous réveille en vous sautant dessus. "Elle n'a rien respecté", "La femme d'Arnaud doit être mal"... Qu'en pensez-vous ?

Tout ça me fait beaucoup rire. Moi, sur le camp, j'étais l'un des plus âgés. On me prenait plus pour le papa qu'autre chose. Maxine et Laure ont 25 ans. Maxine a voulu me faire un petit clin d'oeil, me rappelant mes enfants qui viennent me sauter dessus le matin. J'ai trouvé ça plutôt sympa et rigolo. Il faut savoir faire abstraction des commentaires parfois et prendre tout ça à la rigolade. Après, les gens sont choqués... Il n'y a pas de quoi. Maxine me saute dessus comme ma fille. Si ça ne fait pas rire tout le monde, alors tant pis (rires) !

Toujours sur les réseaux sociaux, certains vous qualifient de Viking, comment le prenez-vous ?

Je pense que c'est surtout dû à mon physique et à ma chevelure dorée. Mais honnêtement, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux me fait bien rigoler. Les "Poséidon", "Viking", "Obélix", "Jean-Pierre François" et j'en passe, ça m'amuse beaucoup. Si les gens me trouvent plein de sosies comme ça, ça me va, je trouve ça marrant !

Des camarades ont confié s'être blessés ou avoir été malades durant le tournage en off, est-ce votre cas aussi ?

J'ai plutôt bien vécu cette aventure. J'ai perdu pas mal de poids, entre 10 et 11 kilos. Je me sentais de mieux en mieux physiquement. Je n'ai pas forcément été malade, je n'ai pas eu de crampes à l'estomac comme certains à cause de la faim. Je pense qu'on donnait à nos corps ce dont ils avaient besoin pour ce que l'on avait à faire. Franchement, ça s'est pas trop mal passé pour moi !

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp ?

Le plus dur pour moi, c'était le manque de ma famille. Je ne m'étais jamais éloigné plus de trois, quatre jours de ma femme et de mes enfants. Là, c'était long un mois. Je rêvais de cette aventure, je m'y étais préparé. Mais on ne se prépare jamais vraiment à une séparation comme ça de ses proches. Ça a été assez rapidement compliqué pour moi, ils me manquaient vraiment beaucoup. C'était une faiblesse mais aussi une force pour moi.

Après plus d'un mois de privation, comment avez-vous géré le retour à une alimentation normale ?

Je suis très épicurien, j'aime bien manger, boire, croquer la vie à pleines dents. Du coup, j'ai repris une alimentation normale assez rapidement. J'ai repris quelques formes aussi.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

J'ai repris le cours du quotidien assez rapidement avec le rythme des enfants, de l'école. Le travail a repris aussi. La famille nous remet assez clairement dans le droit chemin, en fait.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Retrouver ma famille ! Quand je suis arrivé à la gare, on s'est sauté dans les bras. Il y a eu des pleurs de joie. Mon plus jeune fils n'a pas arrêté de crier jusqu'à la voiture "yes, yes, yes" les bras en l'air. Il parlait à peine, mais il savait dire "yes". C'était très émouvant et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.

Qu'ont pensé votre femme et vos enfants de votre aventure ?

Ils sont très fiers de voir leur papa aller aussi loin. Je ne dis pas qu'ils en doutaient mais bon, ils savent qu'au départ il y a vingt-et-un candidats. Ils savent aussi qu'il y a des éliminations. Donc grosse fierté. Lors du dernier épisode, ma fille de 6 ans n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras en me disant qu'elle m'aime.

En quoi Koh-Lanta a changé votre vie ?

Mis à part le fait que j'ai désormais un compte Instagram, pas grand chose. Je n'étais rien venu chercher de spécial, je voulais juste réaliser un rêve. Je suis revenu à une vie normale, avec une petite notoriété. Même si dans mon village je ne la ressens pas énormément, c'est surtout sur les réseaux sociaux où je reçois des messages bienveillants. Dans ma maraîchage, il y a beaucoup de monde qui me demande si on peut acheter des légumes, comment cela se passe etc. Il y a un peu d'effervescence à ce niveau-là. Mais j'avais déjà un cercle de clients qui me suffisait pour le volume de légumes que je faisais avant Koh-Lanta. Je n'étais pas venu là pour faire de la pub pour mon commerce !

