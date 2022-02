Arnaud Lagardère : Mots d'amour à Jade après une douloureuse épreuve

En couple depuis 11 ans, le mannequin et l'homme d'affaires sont mariés depuis maintenant 8 ans. Une vie à deux faite de hauts et de bas, comme l'avait évoqué Jade Lagardère au moment de célébrer ses 10 ans de mariage : "On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants."