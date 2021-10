Arnaud Montebourg diminué par la Covid : le jeune marié "ne parvenait même plus à se lever le matin"

Arnaud Montebourg a décidé de se lancer dans la campagne présidentielle 2022. Le jeune marié - avec Amina Walter ce 2 octobre 2021 - fait ainsi l'objet d'une chronique du Parisien sur les coulisses de la politique et plus précisément ses donateurs. On peut y lire à quel point l'ancien ministre à l'aube de ses 59 ans est au sommet de sa forme, après avoir affronté la Covid, dans sa forme longue.

Lors d'une soirée le 19 octobre 2021, Arnaud Montebourg organise un dîner en secret, pour inviter de potentiels mécènes pour financer sa campagne. "Politiquement, des hommes et des femmes de centre gauche ou de centre droit" d'après Le Parisien. L'ex-ministre du Redressement productif a déjà organisé d'autres de ces rencontres en un mois de campagne, montrant à quel point le politique affaibli est loin. En effet, le quotidien rappelle qu'entre les mois de mars et de juin, il a affronté la maladie qui a littéralement transformé le monde entier : "Un Covid long pendant lequel il ne parvenait même plus à se lever le matin. Aujourd'hui, guéri, on le retrouve tel qu'en lui-même. Gouaille, grands gestes, humour, imitations, et piques dévastatrices envers ses adversaires..."

Cependant, on peut s'interroger si sa guérison est la seule qui a contribué à son regain d'énergie. Car son retour en politique, lui qui avait pourtant confié en mars 2020 s'être rangé de ce milieu en se consacrant à sa famille, la vente de miel et de glaces bio, se double d'une vie amoureuse bien remplie. Depuis qu'il a rencontré Amina Walter, directrice générale déléguée de l'entreprise LeLynx.fr, les choses se bousculent pour l'ancien député ! Ils ont officialisé leur relation en mai 2019, se sont affichés à quelques événements mondains côte à côte et les deux personnalités sont fiers d'avoir fondé une famille recomposée harmonieuse. En effet, la mariée est déjà maman de deux enfants, Chems et Eva, tandis que le marié a eus deux enfants avec Hortense de Labriffe, Paul et Adèle, âgés respectivement de 21 et 19 ans, puis une fille, Jeanne, avec l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti.