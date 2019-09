Arnaud Montebourg et Amina Walter : Soirée opéra pour les amoureux

Plus d'une décennie sépare Arnaud Montebourg et Amina Walter, mais qu'importe, l'ancien ministre du Redressement productif de 56 ans et la directrice du développement et des partenariats de LeLynx.fr (44 ans) continuent de filer le parfait amour.

Depuis l'officialisation de leur histoire d'amour, les tourtereaux se sont toujours faits très discrets. Le couple était pourtant de sortie à Paris le 4 septembre 2019 pour assister à l'opéra Tosca Puccini joué à l'hôtel national des Invalides dans le cadre de l'opération Opéra en plein air. L'ex-compagnon d'Aurélie Filippetti (ensemble, ils ont une fille prénommée Jeanne, née à seulement six mois de grossesse en septembre 2015) et la dirigeante du comparateur de compagnies d'assurances n'ont pas caché leur complicité devant les photographes, qui ont immortalisé leur rare apparition à deux.

Arnaud Montebourg et Amina Walter ne sont pas les seuls à avoir assisté au chef-d'oeuvre mélodramatique de Giacomo Puccini mis en scène par Agnès Jaoui, sous la direction musicale de Yannis Pouspourikas. Louis Bertignac et sa compagne Laetitia, la mère de son fils Jack (2 ans), l'ex-femme de Manuel Valls Anne Gravoin, les comédiennes Catherine Jacob et Corinne Touzet ou encore le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, accompagné de sa femme Maria, ont tous vécu un grand moment d'opéra en plein air.

Arnaud Montebourg et Amina Walter avaient choisi de révéler leur romance au grand jour en mai dernier, dans les pages du magazine Gala. Amina – maman de Chems (16 ans) et d'Eva (6 ans) nés d'une première union – avait expliqué les circonstances très particulières de leur rencontre, survenue il y a un peu plus de deux ans.

En sortant du travail, elle était tombée sur Arnaud Montebourg, à qui elle n'avait pas hésité à demander un selfie pour sa maman. "C'était pour ma mère. Elle est de gauche, ses idoles s'appellent François Mitterrand, Arlette Laguiller, Manuel Valls ou encore... Arnaud Montebourg", avait-elle expliqué à Gala. Une photo que l'ancien ministre lui a offerte bien volontiers, se permettant toutefois de lui demander qu'elle la lui envoie par SMS afin de rester en contact. De toute évidence, le contact n'a jamais été rompu...