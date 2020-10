Arnold Schwarzenegger dans son lit d'hôpital : opéré du coeur, il donne de ses nouvelles

C'est bien connu, l'emblématique Arnold Schwarzenegger est invincible. L'acteur de 73 ans a récemment subi une intervention chirurgicale lourde au niveau du coeur, de la valve aortique. Une fois l'opération terminée, Schwarzy a tenu à rassurer ses fans sur Instagram. En légende d'un cliché où on le découvre dans un lit d'hôpital, il écrit : "Grâce à l'équipe de la Cleveland Clinic, j'ai une nouvelle valve aortique qui va de pair avec ma nouvelle valve pulmonaire de ma dernière opération."

En effet, il s'agit de la seconde opération cardiaque pour la star du film Terminator, qui avait déjà été opérée en 2018 à coeur ouvert en urgence. Il poursuit : "Je me sens très bien et j'ai déjà parcouru les rues de Cleveland pour admirer vos magnifiques statues. Merci à tous les médecins et infirmières de mon équipe !" Déjà sur pied, l'ex-mari de Maria Shriver a également partagé des clichés de ses récentes escapades à Cleveland, comme si de rien n'était.

Très rapidement, le papa de Katherine, Christina, Patrick, Christopher (respectivement âgés de 30, 28, 26 et 22 ans, nés de son mariage avec Maria Shriver) et de Joseph Baena (né en 1997 d'une liaison avec son ancienne gouvernante Mildred Baena) a reçu de nombreux messages lui souhaitant un bon rétablissement. Heureux que tout aille bien pour leur tendre papa, Katherine et Patrick lui ont envoyé de touchants mots d'amour. "S'il te plait, ne va pas t'entraîner aujourd'hui !" a ainsi commenté Patrick, inquiet pour son père. Connaissant le caractère intrépide de Schwarzy, pas sûr qu'il reste sagement à l'hôpital très longtemps...