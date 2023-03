Arthur : Ces deux célèbres ex qui ont été en couple avec des chanteurs très connus

Car avant de filer le parfait amour avec l'ancienne Miss France, Arthur a longtemps été en couple avec deux autres femmes très connues. D'abord, il y a eu Estelle Lefébure, avec qui il est resté de 2000 à 2008. La jolie blonde sortait à l'époque de leur coup de foudre d'un divorce avec David Hallyday. Ces deux-là ont formé un couple emblématique de 1988 à 2000. Et ensemble, ils ont eu deux belles filles, Ilona (27 ans) et Emma Smet (25 ans). Malgré ses séparations, Estelle Lefébure assure n'avoir jamais rien vécu comme un "échec". "Je trouve le mot très sévère. J'ai vécu onze ans avec David et nous avons deux filles ensemble, ce serait triste qu'on ne soit pas restés amis. De même avec Arthur, avec qui j'ai vécu huit ans, dont quatre mariés", confiait-elle dans les pages du magazine Paris Match en 2015. Estelle Lefébure a également eu un fils, Giuliano âgé de 11 ans, avec Pascal Ramette. Une relation qui s'est là encore soldée par une rupture, en 2014.

Après sa séparation avec Estelle Lefébure, Arthur a quant à lui craqué pour Caroline Nielsen. Leur romance a duré de 2008 à 2012 et a donné naissance à son deuxième fils Aaron en 2009. Lorsqu'ils se sont séparés, la superbe créatrice de mode s'est consolée auprès du chanteur Patrick Bruel, avec qui elle est restée de 2013 à 2017. Mais leur histoire prend fin lorsque, selon des sources, leurs envies respectives n'étaient plus compatibles. "Caroline souhaitait avoir un autre enfant avec Patrick, lui même papa de Léon et Oscar [nés de son histoire passée avec Amanda Sthers, ndlr]. Elle rêvait aussi d'officialiser leur union devant monsieur le maire. Deux beaux projets qui apparemment n'étaient pas inscrits à l'agenda de son compagnon et ont créé des tensions au point que Caroline a mis un point final à leur histoire", lisait-on à l'époque dans Closer.

Bon anniversaire Arthur !