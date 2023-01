Arthur dévoile un cliché de lui enfant pour une très belle distinction : l'animateur n'a pas changé !

Arthur a de quoi être fier du parcours qu'il a entrepris dès ses jeunes années : "40 années de travail plus tard, je suis devenu celui que vous connaissez toutes et tous. Animateur, producteur et entrepreneur. [...] Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi. [...] Une France qui m'a tant appris, tant donné et à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus."

Arthur "promu dans l'ordre national de la Légion d'Honneur"

Ces mots touchants ont résonné dans l'esprit d'un bon nombre de fans et de ses célèbres amis en commentaires qui n'ont pas manqué de féliciter la star de TF1, "promue dans l'ordre national de la Légion d'Honneur" : "Une belle histoire et surtout beaucoup de mérite" a écrit Marine Lorphelin, "La France , ta détermination et résilience" a exprimé Reem Kherici, "Bon... La Légion d'Honneur. Champagne ? À quelle heure ? Et où ? On arriiiive ! Bonne année à tous les Essebag !!! Des baisers" a déclaré Marianne James. Si Mareva Galanter lui a exprimé toute sa fierté et son amour grâce à des émojis coeurs et des mains qui applaudissent, son ex Estelle Lefébure a elle aussi pris la parole : "Félicitations, tu le mérites." Pas de meilleure façon de commencer l'année pour Arthur !