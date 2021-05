Ashley Cain : En pleurs aux obsèques de sa fille Azaylia, morte à 8 mois

En avril dernier, le couple avait appris qu'Azaylia n'avait plus que quelques jours à vivre après la découverte de tumeurs à l'estomac, à la rate, au foie et aux reins mais aussi de tumeurs au cerveau. Ils avaient annoncé les funérailles de leur fille en écrivant : "Journée d'Azaylia. Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs prières, leurs mots de sympathie et leur patience au cours des dernières semaines, alors que nous nous remettons de la perte d'Azaylia. Nous avons été incroyablement émus par le soutien que nous avons reçu de loin en loin et tous les beaux gestes de gentillesse resteront à jamais dans nos coeurs. (...) Nous serions touchés et honorés de voir autant de personnes que possible rendre hommage à Azaylia en bordant les rues quelque part le long de la route que le cortège empruntera. (...) Aussi difficile que soit cette journée, nous allons tout faire pour que le jour d'Azaylia soit un jour de souvenir édifiant pour sa vie et nous encourageons tous les participants à montrer leur amour en applaudissant et en faisant des bruits joyeux de célébration au passage du cortège !"