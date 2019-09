Ashley Jones (Amour, Gloire et Beauté) : Femme battue, elle demande le divorce

Comme le rapporte le site américain People, l'actrice Ashley Jones a déposé une demande de divorce afin de se séparer de son deuxième mari Joel Henricks, avec lequel elle est mariée depuis 2015. Une démarche qui intervient une semaine après avoir obtenu de la justice une mesure d'éloignement contre ce dernier, qu'elle accuse de violences conjugales.

L'actrice de 43 ans, star de la série Amour, Gloire et Beauté, a indiqué dans ses documents déposés au tribunal qu'elle et son fils Hayden ont quitté le domicile familial le 17 août 2019, par mesure de sécurité, car elle craignait pour leurs vies. La justice lui a accordé une mesure d'éloignement, son mari Joel Henricks ayant interdiction de l'approcher à moins d'une centaine de mètres. Malgré cela, la star assure qu'il continue de "la harceler et de la suivre".

Ashley Jones, également vue sur le petit écran dans les séries Private Practice, True Blood, Les Experts ou encore Mentalist, a donné de nombreux détails à la justice concernant les accusations qu'elle porte contre son mari. Elle a ainsi indiqué qu'il était violent avec elle bien avant leur mariage. "Il me traite de pute et m'accuse régulièrement d'infidélité et est incroyablement jaloux des anciens petits-copains avec lesquels je n'ai plus de contacts", a-t-elle déclaré. Elle a relaté plusieurs anecdotes comme lorsque, en 2016, ivre, il lui a tordu le poignet et l'a jetée au sol, ou quand, l'année d'après, il lui a causé une fracture à la main nécessitant une opération. "Il a un passé d'abus et il continue de boire et de consommer de la marijuana", a-t-elle ajouté.

L'actrice, qui a été mariée Noah Nelson de 2003 à 2009, va réclamer la garde principale de leur fils de 3 ans.

