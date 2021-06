Assa Traoré "égérie" Louboutin ? Le créateur dément

Assa Traoré se bat depuis cinq ans pour faire la lumière et établir des responsabilités dans la mort de son petit frère Adama Traoré, décédé à l'âge de 24 ans après son interpellation par les forces de l'ordre de Beaumont-sur-Oise.

Sur Instagram, la militante n'avait fait que remercier "chaleureusement" Louboutin pour l'avoir associée à sa campagne pour "l'égalité et la justice pour tous". Dans la lettre reçue par Assa Traoré, la marque exprime sa volonté de bénéficier "directement à ceux qui font changer les choses sur le terrain, les organisations qui améliorent au quotidien la vie des personnes et des communautés dont les voix comptent mais sont trop rarement entendues : des jeunes victimes de violences policières et d'injustices sociales aux États-Unis aux agriculteurs isolés et leurs enfants en Somalie, à la jeunesse marginalisée en Angleterre et les adolescents orphelins au Sierra Leone". L'intégralité des bénéfices des ventes de cette collection sont reversés à cinq associations The Gathering for Justice, Be Rose Internation Foundaytion, Immediate Theatre, Somali Hope Foundation et Purposeful.

L'initiative avait profondément touché Assa Traoré. "Votre courage, votre détermination sont à l'image des forces que nous transmettons aux générations qui nous suivent. Le message d'égalité et les valeurs que vous diffusez en encourageant les uns et les autres, à travers cette magnifique collection, à l'empathie et à l'action, sont le signe que nos espoirs de voir la justice sociale et civique triompher ne sont pas vains dans la lutte contre les violences policières, la discrimination", remerciait l'activiste de 35 ans.