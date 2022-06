Astrid Veillon : La comédienne se confie sur le trouble dont elle souffre depuis toujours

Mardi 14 juin 2022, de nouveaux épisodes de Tandem sont attendus sur France 3. Il s'agit déjà de la saison 6 de la série policière avec toujours au casting Astrid Veillon et Stéphane Blancafort. C'est en effet en 2016 que la comédienne a fait un retour en force sur le petit écran en incarnant le personnage principal Léa Soler.

En parallèle, Astrid Veillon a opéré quelques apparitions dans d'autres fictions mais elle reconnaît aujourd'hui ne pas être grandement sollicitée. "On ne me propose pas tant de choses que ça, mais je fais confiance à la vie", a-t-elle relativisé dans les pages de Nous Deux, dont le dernier numéro est paru ce mardi. La maman de Jules (11 ans) se réjouit d'avoir déjà pu vivre de sa passion pendant plusieurs décennies et elle espère encore pouvoir décrocher de nouvelles opportunités. "Je fête tout de même mes trente ans de carrière à la télévision et au théâtre, ça n'est pas rien ! J'ai aussi suivi une formation d'anglais pour, pourquoi pas, travailler pour les plateformes de vidéo à la demande", a-t-elle annoncé.

Le challenge "laborieux" qu'elle a relevé

Lorsqu'elle ne tourne pas, Astrid Veillon reste très active, notamment avec l'écriture de livres. En 2008, elle a sorti son premier roman, Pourras-tu me pardonner ?, puis son second en 2010, Neuf mois dans la vie d'une femme. Passionnée par cet exercice, la brune de 50 ans a repris sa plume pour un troisième livre, Pourquoi nous ?, paru en 2021. Une grande fierté pour celle qui souffre d'un trouble depuis toujours. "Durant ma dernière pause entre des tournages, j'ai écrit un livre qui marche bien. Comme je souffre de dyslexie, l'écriture est un exercice laborieux pour moi, donc je n'en prévois pas d'autre pour le moment. Mine de rien, j'en suis déjà à mon troisième ! C'est pas mal pour une nana qui n'a pas eu son bac et qui n'était pas très bonne en français", a-t-elle révélé.

Ses idées, Astrid Veillon cherche également à les mettre en vie à travers le théâtre. Pour nos confrères, elle explique être en train "d'inventer le personnage de ses rêves" avec deux auteurs et réfléchir à la suite de la pièce de théâtre La Salle de bains, jouée en 2003-2004.