Astrid Veillon en couple avec Gilles : refus du mariage, vie séparée... une situation particulière pour leur fils

Ce soir sur France 3 sera diffusé Tandem en prime time, la série qui suit les aventures du commandant Léa Soler (Astrid Veillon ) et du capitaine Paul Marchal (Stéphane Blancafort). Un couple de divorcés qui doit s'entendre pour mener à bien leurs enquêtes et se partager la garde de leurs enfants Alice et Thomas. Une situation sentimentale compliquée qui fait écho à celle que vit la comédienne Astrid Veillon.

En couple avec Gilles depuis près de 13 ans, Astrid a pris une décision radicale ces dernières années : ne plus vivre avec son chéri tout en continuant d'être en couple. Un choix que la comédienne explique par son envie de protéger sa relation, qui finissait par être mise à mal par la vie de couple. "J'ai beaucoup d'admiration pour mon amoureux mais on n'avait plus envie des mêmes choses au même moment, ce qui créait des conflits. Je lui ai proposé de tenter autre chose : au début, il l'a pris pour une rupture mais je ne me le figurais pas comme ça. Je n'ai pas non plus voulu faire ça pour aller voir ailleurs !", confiait-elle à Public.

Un bouleversement qui a surtout chamboulé son compagnon, puisque c'est lui qui a quitté le domicile conjugal et s'est, par conséquent, éloigné de leur fils Jules, 11 ans. "Ça a été difficile au début, surtout pour mon amoureux parce que c'est moi qui reste dans la maison avec notre fils. C'est une décision qu'on a prise à deux, expliquait-elle à Voici. J'aime mon homme, vraiment. Je me demande juste dans quelle mesure je suis faite pour la vie à deux."

Une situation dont Jules a souffert forcément, comme l'a reconnu Astrid Veillon mais à laquelle finalement tout le monde à su s'habituer pour le bonheur de la comédienne qui approche des 30 ans de carrière. "Tant que ce n'était pas acté, il était anxieux de connaître comment ça se passerait. Il me demandait de le rassurer. Sauf que je ne savais pas comment ça s'organiserait, concrètement. Quand la situation s'est installée, il a trouvé sa place et le vit bien. Il voit son papa tous les jours", a-t-elle expliqué.