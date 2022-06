Astrid Veillon : Son compagnon Gilles pas fan de sa série Tandem, ses étonnantes confidences

Depuis 2016, Astrid Veillon est la star de la série Tandem. Elle incarne le commandant Léa Soler qui travaille avec son ex-mari Paul Marchal (interprété par Stéphane Blancafort). A l'occasion de la diffusion de la saison 6 sur France 3 actuellement, la belle actrice de 50 ans a accordé une interview à Nous Deux (édition du 14 juin 2022) et a fait une révélation sur son compagnon, Gilles.

Dans la saison 6 de Tandem, Léa Soler et Paul Marchal continent à se tourner autour. Le personnage d'Astrid Veillon est notamment très mal à l'aise de l'avoir dragué, alors qu'il est en couple. "Elle subit énormément la situation. Elle laisse pourrir les choses et ça prend des proportions énormes", a-t-elle précisé. Des intrigues que devraient suivre son fils Jules, âgé de 11 ans. Lors de son entretien, la mère de famille a révélé qu'il "aime bien voir ce qu'[elle] fait". "Il a une affection particulière pour Tandem, parce qu'il est venu sur le plateau et qu'il connaît tout le monde", a-t-elle précisé.

En revanche, jamais elle ne regardera la série avec Gilles. "Les séries, ce n'est pas trop le truc de mon compagnon. Il regarde plus des reportages, des documentaires. C'est bien, ça me permet de garder les pieds sur terre", a poursuivi Astrid Veillon. Cela ne veut pas dire pour autant que l'homme de sa vie - qui ne vit pas sous le même toit qu'elle - ne la soutient pas dans ses projets. Actuellement, elle est en plein tournage de la saison 7 de Tandem qui "va être très riche" et "comportera beaucoup d'intrigues familiales". Elle travaille également sur la suite de la pièce de théâtre La Salle de bains (qui avait connu le succès en 2003-2004). "Je suis en train d'inventer le personnage que je rêve de jouer. Je n'en suis qu'au stade de l'écriture", a-t-elle également révélé.

Si pour l'heure, il n'est pas prévu qu'Astrid Veillon quitte Tandem, elle est consciente que cela "ne s'éternisera pas". "J'aime cruellement mon métier et j'ai peur de tourner en rond, de faire du réchauffé. (...) A un moment, j'aurai envie de découvrir d'autres univers. Mais ça n'est pas pour maintenant", a-t-elle assuré. De quoi rassurer les fans de la série de France 3.