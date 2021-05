Aubin (Koh-Lanta 2020), -12 kilos en 2 mois : son impressionnant avant/après

Il faut croire qu'Aubin, a pris la résolution de perdre du poids en 2021. Le 12 mai, le candidat de Koh-Lanta 2020 (édition baptisée Les 4 Terres) a dévoilé un impressionnant avant/après, en story Instagram.

Le jeune gersois a été éliminé après avoir rejoint la tribu jaune d'Alix. Et, comme tous les candidats, Aubin a perdu du poids lors du tournage aux Fidji. Entre le manque de nourriture et les épreuves physiques, il a vu son corps transformé. Un sujet sur lequel il s'était épanché lors d'une interview pour Purepeople en octobre dernier. L'occasion de découvrir qu'il a vite repris du poids : "Oui, j'ai perdu du poids sur place. Mais à peine de retour, j'ai repris le double ! Ce n'est pas une blague, c'est sérieux ! Je me suis jeté sur des choses que je ne mange pas habituellement : des oursons à la guimauve. J'en ai eu envie aux îles Fidji et je me suis gavé en rentrant. Je me levais la nuit pour manger ! Et c'est ma femme qui m'a dit de me calmer, elle me retrouvait la tête dans le frigo (rires)."

On imagine qu'Aubin a eu un déclic car il s'est mis en tête de perdre du poids. Son objectif n'est pas encore atteint, mais l'ancien aventurier de TF1 a souhaité montrer à ses abonnés le début de sa bataille. Il a donc dévoilé un montage photos. Sur la première, on le voit en train de prendre la pause à la plage, avec ses kilos en plus. Sur la seconde, il pose de profil. Et on peut clairement observer qu'il a beaucoup perdu, notamment au niveau du ventre. Il est passé de 114 à 102 kilos, une première victoire. "Presque deux mois séparent ces photos. La route est encore longue, mais je voulais vous le partager", peut-on lire en légende.

Nul doute que ses efforts continueront à payer et qu'il ne manquera pas de le partager une fois de plus.