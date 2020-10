Aubin (Koh-Lanta) trop rond pour gagner ? Victime de préjugés, il réplique (EXCLU)

Koh-Lanta, ce n'est pas uniquement les épreuves sportives. La survie, les relations humaines sont tout autant importantes. Mais, quand même, être fort lors des jeux est un plus. Et ce luxe n'est pas donné à tout le monde. Chaque année, les aventuriers ne sont pas égaux sur ce point. Dans cette saison des 4 Terres, un Aubin vaut peut-être moins qu'une Alix. Le jeune Gersois éliminé vendredi 2 octobre 2020 a essuyé de nombreuses critiques sur le sujet. Pour Purepeople.com, il réplique.

"Pas au niveau", "nul", "à la ramasse"... Les mots des internautes sont rudes. Mais l'ancien membre de l'équipe bleue du Sud devenu par la suite camarade de la capitaine Alix chez les Jaunes n'est pas intimidé et répond sans détour aux attaques. "Pendant le jeu, j'avais une image de moi comme maillon faible. Mais en regardant les images, je remarque je suis très loin d'être le maillon faible, toutes équipes confondues, lance-t-il. Je ne dis pas que j'étais un maillon fort, mais c'est un peu comme à l'école, j'étais moyen. Sur le papier, je n'avais pas le meilleur dossier, mais mine de rien je ne me suis pas trop mal débrouillé."

Aubin fier de son parcours : "Je n'ai jamais bronzé"

Et de rappeler certaines de ses performances : "Sur la toute première épreuve, je suis le cinquième garçon à lâcher la corde sur 24 candidats. Sur l'épreuve des bambous, j'ai lâché en 10e, après Dorian et Brice qui ont été les héros du début de saison. Les bouées, j'ai été les chercher à 20 mètres, comme Mathieu et Alix."

D'après lui, c'est son physique qui a joué en sa défaveur. "Je pense qu'on a assimilé le fait que je sois rond à un signe de faiblesse, déplore le jeune agent immobilier. Sur les épreuves, je me suis donné à fond. Après, sur le camp, on a tous fait la même chose à parts égales. J'ai toujours participé, je n'ai jamais bronzé."

En bref, les critiques lui passent au-dessus ! Aubin sait ce qu'il vaut et estime mériter sa place autant qu'un Mathieu, éliminé sur sa seule voix lorsqu'il avait brandi en plein conseil son collier d'immunité.

