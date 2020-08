Aude (L'amour est dans le pré) amincie : elle poste une photo qui fait sensation

Travaillant presque sans relâche pour ses bêtes, la maman de deux enfants, Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, fruit de ses anciennes amours avec son prétendant de l'émission Christopher) ne semble pas souffrir de son statut de célibataire. Si elle ne compte certainement pas finir ses vieux jours seule, en revanche, elle ne désire plus avoir d'enfant comme elle l'a fait savoir, toujours sur Instagram, quelques jours plus tôt. "Une chose est sûre, je n'aurai plus d'enfants... Une autre l'est tout autant, j'ai plein de vêtements à vendre à très petits prix", avait-elle écrit en légende de son vide dressing, composé de vêtements filles de 1 mois à 6 ans et de vêtements garçon de 1 mois à 18 mois.

Dans quelques semaines, la nouvelle saison de L'amour est dans le pré sera diffusée avec un nouveau casting. Nul doute que, comme de nombreux anciens candidats, Aude ne loupera pas une miette de ces nouvelles aventures placées sous le signe de l'amour et de la campagne !