Aude (L'amour est dans le pré) amincie : photo de sa nouvelle superbe silhouette

Aude, candidate de L'amour est dans le pré en 2018, rayonne. Dimanche 20 septembre 2020, en story sur Instagram, l'éleveuse de vaches a partagé une photo récente sur laquelle elle apparaît souriante et surtout amincie ! Une perte de poids qui lui va à merveille.

En T-shirt et short, Aude souhaite une "bonne semaine" à ses plus de 22 500 followers sur le réseau social de partage d'images. Elle confie également avoir passé sa soirée de dimanche à se déhancher à la maison. En effet, l'agricultrice découverte dans l'émission de dating de M6 évoque un "pétage de plomb sur fond de musique". Ce nouveau cliché est l'occasion pour les fidèles abonnés de la jeune femme de noter qu'elle s'affiche encore plus amincie que le mois dernier.

Car, pour rappel, en août dernier, la jeune femme passée du châtain-roux au blond dévoilait déjà sa silhouette affinée sur Instagram. En commentaires, les internautes étaient nombreux à souligner la perte de poids d'Aude et les compliments avaient fusé. Mais de son côté, la candidate de la saison 13 de L'amour est dans le pré ne s'était pas exprimée sur le sujet.

Entre son travail prenant et sa vie de famille, Aude est une femme comblée. Et son confort lui convient bien. Avec ses deux enfants, Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, né de ses amours passées avec Christopher, son prétendant dans L'amour est dans le pré), elle a trouvé un bel équilibre. Ainsi, elle ne souhaite pas agrandir la famille. "Une chose est sûre, je n'aurai plus d'enfants... (...) J'ai plein de vêtements à vendre à très petits prix", avait-elle écrit en légende de son vide-dressing, composé de vêtements de ses enfants, toujours sur Instagram en août dernier.