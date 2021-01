Aude (L'Amour est dans le pré) ébahie devant une photo d'elle prise il y a 10 ans

Depuis le 1er janvier 2021, Aude n'a donné que très peu de nouvelles. Il faut dire que l'année a pour le moins mal commencé pour l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré. Et pour cause, après s'être fait "bousculer" par une vache, l'agricultrice est tombée sur la tête, devant alors en urgence consulter. Aude a par la suite repris ses activités à la ferme, mais elle a en revanche mis de côté sa présence sur Instagram. Toutefois, samedi 16 janvier, elle n'a pas résisté à l'envie de partager une photo via sa story. Et quelle photo !

En effet, Aude a eu la chance de redécouvrir un vieux souvenir grâce à l'application Facebook. Il s'agit d'une photo sur laquelle la pétillante jeune femme prend la pose dans une tenue digne des Mille et une nuits (à découvrir dans notre diaporama). Posant de profil, la crinière rousse et le visage affiné, on lui découvre alors des talents de mannequin insoupçonnés. "Quand Facebook te rappelle des moments de ta vie d'il y a longtemps (10 ans tout de même!)", a-t-elle indiqué en commentaire.

Si le temps a passé, Aude n'apparaît toutefois pas totalement méconnaissable, alors même qu'entre temps, elle est devenue maman de deux enfants, Louane (6 ans) et Raphaël (1 an et demi). Depuis qu'elle a perdu 30kg, on pourrait même penser que cette photo est toute récente ! Car oui, depuis sa participation à l'émission de Karine Le Marchand sur M6, l'éleveuse de vaches s'est métamorphosée. Mais comme elle l'a expliqué en octobre 2020, sa perte de poids fulgurante n'était pas recherchée.

"Oui j'ai perdu du poids mais mon objectif principal n'était pas celui-là. Voyez-vous, quand Raphaël est né, je me suis retrouvée avec une bouche de plus à nourrir sur le même 'salaire'. Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. Mon objectif initial était donc d'économiser sans impacter la vie de mes enfants qui sont et resteront à jamais ma priorité. Pour ce faire, j'ai pris la décision de diminuer la quantité de nourriture que j'ingérais à chaque repas. J'avoue que parfois, je suis tellement épuisée que je n'arrive même pas à manger, mais ça, je ne le recommande pas. Bref, en diminuant mes repas, j'ai pu resserrer mon budget nourriture et par extension perdre du poids", a-t-elle reconnu.