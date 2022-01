Audiences radio : France Inter confirme sa place de leader, Europe 1 au plus mal...

Les audiences radio de la vague novembre-décembre 2021 sont tombées. Et alors que les chiffres étaient globalement à la baisse en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les stations créent la surprise avec des audiences à la hausse pour certaines. Ainsi, ils sont 40,8 millions de Français à écouter la radio. Un chiffre qui augmente de 429 000 par rapport à l'année dernière.

France Inter, RTL et France Info sur le podium

France Inter confirme sa place de leader. La station publique rassemble de manière quotidienne 7 millions d'auditeurs. Un superbe chiffre qui marque alors un niveau historique ! Petite ombre au tableau toutefois, France Inter affiche une part d'audience à 13,6%, soit 1,1 point de moins que l'an passé. Chez les concurrents, les chiffres impressionnent, et ce n'est pas fini ! "Avec la présidentielle, le record va être vite battu...", annonce-t-on.

En deuxième position, RTL ! La radio touche 6 millions de Français. C'est un score en très légère baisse par rapport à l'an passé. Cependant, la part d'audience marque une belle augmentation. Elle s'élève à 13,3% et est alors au plus haut depuis le printemps 2020. Parmi les émissions les plus écoutées sur RTL, Julien Courbet et ses trois heureux de quotidiennes dans Ça peut vous arriver. "Nos prises de risque de la rentrée sont payantes", se targuent-on.

Pour compléter le podium, France Info. Elle conserve alors sa place de troisième mais perd un demi-million de fidèles sur un an. Une perte qui ne l'empêche pas de fédérer 4,7 millions de personnes et de devancer une nouvelle fois NRJ. Juste derrière, RMC progresse enfin après trois ans de baisse. Ils sont 3,3 millions à suivre les différentes émissions de la station, soit 50 000 de plus sur un an et près de 300 000 sur une vague.

Europe 1 au plus mal, les musicales se maintiennent