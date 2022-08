Audrey Crespo-Mara loin de son fils Sékou : une séparation compliquée pour la journaliste...

C'est toujours difficile de voir partir son enfant du cocon familial, mais pour Audrey Crespo-Mara la pilule a un peu de mal à passer, surtout que son fils a déménagé bien loin d'elle. La femme de Thierry Ardisson est maman d'un grand garçon, Sékou, qu'elle a eu d'une précédente union avec l'entrepreneur Aliou Mara, et qui se trouve être un excellent footballeur. Joueur des Girondins de Bordeaux, son club fait face à de grosses difficultés financières ces derniers temps et l'avenir du jeune homme de 20 ans a longtemps été sujet à de nombreuses rumeurs. Finalement, il a été transféré du côté du Southampton FC, un club anglais, pour la somme de 11 millions d'euros.

Un transfert qui signifie qu'Audrey Crespo-Mara va désormais se retrouver bien loin de son jeune fils et visiblement la journaliste de 46 ans n'est pas vraiment prête à ça. Invitée de l'émission Le club de l'été, présentée par Thomas Isles sur Europe 1, la présentatrice du JT de TF1 a évoqué cet éloignement, qui ne date d'ailleurs pas d'hier. "Il est engagé dans le foot depuis tout petit donc je l'ai vu partir loin, déjà très jeune", a-t-elle indiqué à son interlocuteur. Malgré tout, elle cherche toujours à voir le bon côté des choses dans la nouvelle aventure que s'apprête à vivre son fils : "J'ai repéré le chemin déjà, ce n'est pas beaucoup plus loin que Bordeaux", assure-t-elle.

C'est un sacrifice fait par l'enfant lui-même et par les parents qui l'accompagnent

Très proche de Sékou, qu'elle n'hésite pas à aller voir, surtout lorsqu'il vient jouer à Paris, la jolie blonde n'en reste pas moins affectée par la distance qu'elle a dû mettre entre elle et son fils. "Je suis une maman poule donc c'était compliqué", confie-t-elle, surtout qu'elle l'a vu partir à seulement 10 ans dans les équipes de jeune du Paris Saint-Germain : "C'est un sacrifice fait par l'enfant lui-même et par les parents qui l'accompagnent." Habituée à moins voir son fils en raison de sa carrière prometteuse, Audrey Crespo-Mara a dû très tôt se faire une raison. "À 13 ans, il est parti à Clairefontaine donc je ne le voyais plus que le week-end", précise-t-elle.

Un nouveau départ pour Sékou Mara, de l'autre côté de la Manche, mais une chose est sûre, sa mère sera toujours là pour le soutenir !