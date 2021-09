Audrey Fleurot remontée par les critiques sur sa vie de mère : "J'en ai un peu marre"

Reçue dans Sept à Huit, dimanche 5 septembre 2021, Audrey Fleurot s'est confiée sur son rôle de maman. Après avoir évoqué sa longue carrière et le fonctionnement particulier de sa famille (qui va à l'encontre de l'image traditionnelle d'une famille où l'homme travaille tandis que la femme reste à la maison), la maman de Lou (né en novembre 2015) s'est un peu plus épanchée sur les nombreuses critiques qu'elle essuie régulièrement.

Au sujet de sa vie de famille, Audrey Fleurot a partagé en avoir "un peu marre de cette pression qu'on met" sur les mères pour qu'elles restent constamment auprès de leurs enfants. Des critiques faites par des femmes sur les femmes, ce qui est aberrant aux yeux de l'actrice. "J'ai de la chance d'avoir un compagnon qui travaille à la maison, qui garde les enfants et moi, je suis sur les routes", a ensuite expliqué l'épouse du réalisateur Djibril Glissant. Pas toujours présente auprès de son fils Lou (5 ans), l'actrice est constamment sur les routes. "Je suis plus forte pour l'événementiel que pour le quotidien", a-t-elle indiqué à ce sujet.

Une maman "sur les routes"

Lorsqu'elle revient à la maison, celle qui passe 300 jours par an en tournage a partagé faire de son mieux pour voir son enfant. "Effectivement, je ne suis pas là tout le temps, mais quand je suis là je compense", s'est-elle défendue avant d'ajouter que cela correspond au quotidien de "plein d'hommes qui voyagent". "On a voulu l'égalité, on a voulu travailler comme les hommes", a-t-elle indiqué, déplorant les nombreuses femmes ayant une carrière importante qui sont également critiquées. Un train de vie qui ne semble pas déranger son petit garçon, qui selon l'actrice, est "très heureux" comme ça.

Lors d'une récente interview accordée à Télé 7 Jours, en avril dernier, l'actrice de 43 ans avait déjà évoqué sa vie de famille. L'heureuse maman avait d'ailleurs discuté des nombreuses séparations avec son enfant : "Je suis souvent absente, alors quand je suis là, j'ai envie que ce soit festif. J'avoue, oui, je suis un peu rock'n'roll aussi." Une confession attendrissante qui témoigne de tout l'amour qu'elle porte à son petit Lou...