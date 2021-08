Audrey Fleurot "traumatisée" dans sa jeunesse : "Je sortais la bombe lacrymo"

Après le succès de la série HPI, Audrey Fleurot sera de retour sur TF1 le 2 septembre 2021 avec le thriller Mensonges, série dans laquelle elle donne la réplique à Arnaud Ducret. Un nouveau projet qu'elle a évoqué le temps d'une interview accordée au magazine Paris Match du 26 août 2021. Lors de cet entretien, la comédienne de 44 ans a notamment commenté le fait qu'elle interprète une prof de philosophie qui se fait violer.

Audrey Fleurot confie qu'en dehors des plateaux de tournage, elle a "toujours eu" le sentiment d'être une proie. "Quand tu es une fille, tu te fais tout le temps agresser. Et tu dois trouver des parades, a-t-elle d'abord affirmé. Plus jeune, quand je rentrais le soir, je changeais mes talons pour des baskets, j'attachais mes cheveux, je mettais une capuche. J'ai commencé à faire du scooter à 20 ans parce que je n'en pouvais plus de me faire importuner dans le métro." L'actrice était si "traumatisée" qu'elle était prête à "sortir la bombe lacrymo" quand on lui demandait l'heure. Malgré tout, elle souligne les progrès faits depuis le début du mouvement #MeToo.

A la question de savoir si les choses ont évolué depuis, la compagne du réalisateur Djibril Glissant explique que "les commentaires sur le physique" continuent de l'agacer. "S'il sont positifs, tu es censée être flattée. Mais si tu dis à un mec : 'Putain, tu as un beau cul !' Il sera choqué. Nous c'est trop quotidien", la mère de Lou (6 ans) a-t-elle déclaré, avant d'ajouter, en faisant référence au look sexy de son personnage dans HPI : "Le féminisme ne rime pas forcément avec jean et baskets."

Retrouvez Audrey Fleurot dans la série Mensonges sur TF1, à partir du 2 septembre 2021.