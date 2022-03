Audrey Fleurot "très émue" : la star de HPI débarque à Séries Mania pour défendre la saison 2

Diffusée au printemps dernier, la série HPI est clairement l'une des réussites de TF1 ! Racontant l'histoire de Morgane Alvaro, une mère célibataire très excentrique qui se met à résoudre des enquêtes grâce à son QI impressionnant, elle a enchanté les spectateurs qui ont aimé ce personnage qui ose tout. Résultat : un carton d'audience, puisque plus de 10 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision pour chaque épisode.

La saison 2, programmée logiquement à la suite, devrait arriver bientôt. Cependant, à l'occasion du festival Séries Mania, le public lillois a pu découvrir en avant-première les deux premiers épisodes, en compagnie d'Audrey Fleurot, la comédienne principale, pour qui la deuxième saison "est encore au-dessus. Ce sont quatre mois de tournage intenses, où j'ai l'impression d'avoir grillé cinq ans de ma vie, mais j'espère qu'elle va vous plaire".

"On est très émus de vous la montrer, à vous. Nous sommes Lillois à mi-temps maintenant, même si je continue à me perdre dans les rues", a-t-elle expliqué sous les rires, selon Le Parisien, présent dans la salle. La série est en effet tournée dans la région. Une raison de plus pour l'équipe de venir pour le festival et de répondre aux questions, même les plus farfelues.

Sur son personnage, très débridé, Audrey Fleurot est cash. "Ça me touche les personnages qui arrivent à garder un comportement d'enfant. Nous, on est très policés. C'est très cathartique de jouer ce personnage sur qui la société ne semble pas avoir d'impact. En fait, en jouant, je me dis : Que ferait Morgane que je ne m'autoriserais pas ? Je m'amuse beaucoup ! Ça se voit, non ? Morgane, elle est entre la super héroïne, la gamine de cinq ans..."

Habillée pour l'occasion en kaki, elle regretterait presque un peu les tenues extravagantes de son personnage de mère célibataire. "C'est un feu d'artifice, ça donne très envie de se lever le matin ! En fait, il faut ne pas être capable de sortir dans une tenue pour que celle-ci soit 'morganesque'. Si c'est mettable, ce n'est pas elle", raconte-t-elle avec humour, ajoutant avoir regardé beaucoup de tutos pour savoir mâcher un chewing-gum et faire de grosses bulles. Son secret ? Un "bon vieux Malabar" !

Ravi, le public lui a en tout cas réservé une véritable ovation, alors que la salle était totalement comble. Très heureux de retrouver leur série, les spectateurs espèrent déjà une saison 3 ("qui dépendra de vous", leur a expliqué la scénariste de la série) et vont désormais attendre de voir les autres épisodes, au printemps, comme le reste de la France.

En attendant, on retrouvera Audrey Fleurot dans Les Combattantes, une autre mini-série pour laquelle elle a retrouvé les actrices et l'équipe technique du Bazar de la charité. Quel succès !