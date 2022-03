Audrey Lamy, Gims, Louane, Guillaume Canet... Les people en forme pour les 30 ans de Disneyland Paris !

Il n'y a pas d'âge pour une petite virée à Disneyland Paris. Encore moins quand le parc célèbre ses 30 ans d'existence ! Pour cette occasion très spéciale, Disney avait mis les petits plats dans les grands pour mettre plein d'étoiles dans les yeux de ses visiteurs. Et pas n'importe lesquels puisqu'au milieu des nombreux fans ne se trouvaient pas que des anonymes ! Les stars ont fait le déplacement pour l'occasion. On a retrouvé le top Natasha Poly et sa fille Aleksandra mais aussi Martin Fourcade et Guillaume Canet sans sa chérie Marion. Le cinéaste en a donc profité pour taper la causette à Daisy sans aucune prise de bec !

Pour admirer la mythique parade, les nombreuses mascottes et le magnifique feu d'artifices, Gims était également présent, à l'image de la chanteuse Louane. Ils n'ont pas été les seuls à s'immortaliser devant le parc ou aux côtés des plus grandes stars de l'industrie. Nora Hamzawi et l'actrice Anaïs Demoustier étaient tellement complices qu'elles auraient presque volé la vedette à la coquette Daisy. La Youtubeuse Natoo n'était pas en reste. Après un petit tour dans le train de la mine, elle a assuré comme une cheffe dans l'attraction de tirs des personnages emblématiques Disney.

La vraie star de la journée, c'était Minnie. L'amoureuse de Mickey a défilé dans une tenue des plus sophistiquées, dessinées par la créatrice Stella McCartney en personne. Pour une grande première historique d'ailleurs, Minnie était en pantalon. Toute de classe vêtue, la souris la plus connue du monde a accepté de prendre la pose avec les artistes venus la voir. A défaut d'avoir un poussin sous le coude comme dans Scènes de ménages, Audrey Lamy a pris du bon temps sur le photocall avec Mickey et Dingo, tous deux dans des habits de lumière. Et c'est bien connu, Audrey Lamy aime Tout ce qui brille...

Toutes les photos des stars aux 30 ans de Disneyland Paris sont à retrouver sans plus attendre dans le diaporama !