Audrey Mazens (Secret Story) maman : première photo de sa fille, au prénom original

Le 22 juillet 2021 était un grand jour pour l'ancienne candidate de Secret Story (saison 6, en 2012). Audrey Mazens et son fiancé André, qui pourrait bien être le frère de sa meilleure amie Nadège Lacroix, ont accueilli leur premier enfant qui répond au doux nom de Lumi.

C'est en postant une photo de sa merveille (dont le visage est caché) et elle qu'Audrey Mazens a partagé la bonne nouvelle avec ses abonnés, en story Instagram. "Voici Lumi, (prononcé Loumi qui veut dire 'neige étincelante'. Elle est née hier à 13h21 et pèse 2,560 kilos) Nous n'avons pas encore décidé de poster ou non de photo de Lumi. On se concertera les prochains jours", peut-on lire en légende de sa tendre publication. Elle a ensuite précisé qu'elle avait accouché par césarienne et a promis de tout raconter à ses abonnés dans les jours à venir.

C'est en janvier dernier qu'Audrey avait officialisé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Après avoir évoqué des soucis de santé, la jolie blonde avait précisé : "Dans cette immense galère finalement il s'est passé quelque chose de plutôt bien. (...) À notre grande surprise, on a eu la joie d'apprendre qu'on allait avoir un bébé alors que c'était pas du tout prévu. J'ai été tellement malade qu'on s'attendait pas à ça et on pensait pas que c'était possible du coup voilà grosse surprise nous allons avoir un bébé." Deux semaines plus tard, elle révélait qu'André l'avait demandée en mariage. Les tourtereaux devaient s'unir en juin. Mais, contrainte de rester alitée jusqu'à la fin de sa grossesse en août, Audrey a dû annuler la cérémonie trois semaines avant le jour J. Maintenant que sa grossesse n'est plus d'actualité, on imagine qu'André et elle se passeront vite la bague au doigt.