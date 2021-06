Audrey (Secret Story) enceinte et mariée : photos de son union surprise "vite fait, bien fait" !

Audrey Mazens avait imaginé vivre un mariage de princesse, entourée de ses proches et avec la possibilité de faire la fête jusqu'au bout de la nuit mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors qu'elle attend son premier enfant avec son compagnon, un certain André, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 6 en 2012) a été victime du syndrome de lacomme, un trouble mineur de la grossesse qui a contraint la jeune femme à rester alitée. Ainsi, la jolie blonde s'était résolue à annuler son mariage, seulement quelques jours avant le jour J.

Mais surprise, mardi 29 juin 2021, la meilleur amie de Nadège Lacroix a indiqué avoir épousé André ! "Aujourd'hui, on se marie avec André. Sans invités et sans fête car je ne suis pas en état donc on fera la fête plus tard avec bébé. Je vais quand même essayer de mettre ma robe et faire quelques pas. #Syndromedelacomme", a-t-elle expliqué en story Instagram. Et de préciser : "À la base, on devait se marier début juin en Ardèche avec un petit comité (Covid oblige) famille et témoins. Mais nous avons dû annuler une semaine avant car je ne pouvais plus faire de route à cause de mes contractions. Du coup, on se marie vite fait bien fait juste à côté de chez nous et on reporte la cérémonie à plus tard."

C'est donc simplement à deux qu'Audrey Mazens et son homme se sont rendus à la mairie pour sceller leur amour. Malgré les circonstances, la jeune femme a mis le paquet niveau look en arborant une robe beige-dorée et accessoirisant sa coiffure d'une épingle à cheveux à perles. André a de son côté opté pour un élégant costume bleu.

Un mariage express donc pour le couple qui a toujours tout fait très vite. C'est au mois de janvier qu'Audrey Mazens a révélé être enceinte de leur petite fille à venir et, deux semaines plus tard, son compagnon la demandait en mariage.