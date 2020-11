Audrey Tautou discrète en amour : la seule fois où elle s'est affichée avec un compagnon

Dans le film Hors de prix (diffusé ce mardi soir sur France 2), Audrey Tautou vit une histoire d'amour avec Gad Elmaleh. En réalité, l'actrice est extrêmement discrète sur sa vie sentimentale. Elle s'est affichée une seule fois avec un compagnon, il y a quatre ans.

Le chanceux s'appelle Yann Le Bourbouac'h ! Audrey Tautou et lui avaient profité d'un événement viticole pour officialiser leur relation. Le 24 juin 2016, ils avaient assisté à l'inauguration du nouveau chai du Château Les Carmes Haut-Brion à Bordeaux. Le maire de la ville de Gironde, Alain Juppé, était également présent.

Yann Le Bourbouac'h était directeur marketing au sein du studio de cinéma Gaumont. Il exerce désormais le métier de producteur pour la société Quad Productions. Côté coeur, sa romance avec Audrey Tautou aurait pris fin au printemps 2019, mais jamais l'information n'a été confirmée par les principaux intéressés. Pas étonnant... Mais une chose est sûre, ils ne sont plus jamais réapparus ensemble.



Audrey Tautou a également été en couple avec le chanteur et musicien M, de son vrai nom Matthieu Chedid. Leur relation avait duré un an et s'est achevée en décembre 2008.

"Moins je suis dans la lumière, mieux je me porte, expliquait-elle au magazine Marie Claire en août 2017. J'ai besoin d'enfin exister par moi-même. Ces dernières années, j'ai refusé beaucoup de rôles-titres. Inconsciemment, j'avais besoin de me faire un peu oublier, de me mettre à distance avec l'image." Interrogée sur sa passion pour la photographie et son exposition baptisée Super-Face, Audrey Tautou faisait également le lien avec son physique : "Je n'en changerai pas. Il y a plein de trucs que je n'aime pas dedans, mais je vais vous dire : en fait, je m'en fous ! Je sais que je ne suis pas une splendeur, je sais que je ne suis pas un cageot. Je n'y pense pas."

Au cinéma, elle sera prochainement à l'affiche d'une production américaine, The Jesus Rolls, avec John Turturro et Johnny Cannavale.