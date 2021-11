Aurélie Pons (Danse avec les stars) : La cause de la mort de son père dévoilée

Clap de fin pour Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby. Au terme du prime de Danse avec les stars 2021 du 19 novembre, sur TF1, le duo a été éliminé de la compétition. La Parisien a ainsi eu l'occasion d'interviewer l'actrice d'Ici tout commence, qui n'a pas manqué d'évoquer son regretté papa.

Malgré son élimination, Aurélie Pons se sent très bien. Elle a travaillé dur durant toute la compétition et est fière d'être arrivée jusqu'en demi-finale. "Pour moi, c'est une victoire. Je n'ai rien perdu", a confié la jolie blonde de 25 ans. Elle ne changerait rien à son parcours, pas même sa chute lors du premier prime, le 24 septembre dernier. Cette expérience lui a permis de se rendre compte qu'elle aimait les danses de caractère, comme le paso doble. Elle a d'ailleurs fait une prestation très remarquée et émouvante le 15 octobre, en hommage à son papa.

Interrogée sur le moment le plus intense de l'aventure, Aurélie Pons a confié : "Le paso-doble justement, que j'ai dansé juste après le décès de mon père. J'y ai mis tout mon coeur, toute mon énergie. Depuis le drame, je suis encore plus soudée avec ma mère et mes soeurs. Ce sont elles qui m'ont portée aussi loin. Leur soutien a été essentiel à ma progression, à mon engagement."

Nos confrères ont précisé que son "Paupé" était mort était mort d'un infarctus le 11 octobre. Le drame est survenu durant la compétition. Une terrible nouvelle qu'Aurélie Pons avait annoncée le 13 octobre dernier. Pour ce faire, elle avait posté une photo d'enfance sur laquelle elle était au côté de son père. Elle avait également dévoilé l'un des derniers messages qu'ils s'étaient échangés. Et, lors du prime où elle lui a fait honneur, elle avait expliqué qu'elle n'avait pas souhaité abandonner car son papa était fan du programme. Ce soir-là, elle avait reçu une standing-ovation et une pluie de compliments.