Aurélie Vaneck complice avec sa fille Charlie : tendre moment et belle déclaration

Aurélie Vaneck est une maman comblée. Un bonheur qu'elle se plaît à partager de temps en temps avec sa communauté Instagram. Le 26 janvier 2022 par exemple, elle a publié une tendre photo avec sa petite dernière sur son fil d'actualité.

Quand elle n'est pas sur un plateau de tournage, l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3), qui incarnait Ninon Chaumette, profite autant qu'elle le peut de sa jolie famille. Avec son mari Sébastien Alquier, bassiste et contrebassiste, ils ont accueilli une petite fille prénommée Charlie il y a bientôt six ans. Bien qu'elle souhaite la préserver au maximum, elle ne peut parfois s'empêcher d'immortaliser de tendres moments avec elle et de les partager sur les réseaux sociaux.

Ainsi mercredi, les internautes ont eu le bonheur de découvrir une photo sur laquelle Aurélie Vaneck apparaît souriante, les yeux un peu fermés. Sa fille Charlie est à ses côtés et lui dépose un doux baiser sur la joue. Un cliché pris en extérieur. "All we need is love", peut-on lire en légende de la publication (à traduire : "Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'amour").