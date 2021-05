Aurélien et Mathieu (Mariés au premier regard) en couple pendant le tournage ? "On a flirté"

Grosse nouveauté cette année dans Mariés au premier regard (M6) : la production a présenté pour la première fois des jumeaux : Aurélien et Mathieu. Le premier était compatible à 78% avec Marianne et le second avec Julie (qui a préféré abandonner l'aventure) à 81%. Mais à peine présentés, les candidats âgés de 36 ans étaient au coeur d'une rumeur. Invités dans Touche pas à mon poste le 4 mai 2021, ils se sont expliqués.

Comme l'a rappelé le Cyril Hanouna, le blogueur Aquababe a assuré qu'Aurélien et Mathieu n'étaient pas célibataire quand ils ont participé à MAPR. Guillaume Genton a ensuite expliqué que deux femmes lui ont affirmé qu'elles vivaient une histoire d'amour avec eux avant et pendant le tournage. Jessica (31 ans) aurait vécu une romance avec l'époux de Marianne pendant trois-quatre mois. Son supposé ex aurait rompu avec elle juste avant de tourner Mariés au premier regard car "il rêvait de faire de la télé-réalité". Cindy (35 ans) aurait quant à elle vécu une idylle avec son jumeau pendant plus d'un an et pendant le tournage. Ils auraient seulement rompu le 4 mars dernier à cause de la notoriété qui montait à la tête de monsieur.

Mathieu n'a pas nié qu'il connaissait Cindy mais que c'était une manipulatrice. "Elle savait que j'allais faire cette expérience. Dès que je l'ai su, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas continuer parce que je ne pouvais pas jongler sur les deux tableaux. On s'est rencontrés en janvier, au tout début des castings à Marseille. Après oui, on a flirté mais elle m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on se verrait toujours pour les bons moments de temps en temps mais qu'elle ne me poserait pas de problème par rapport à ça, qu'elle allait me laisser homme marié par la suite et que je ferais tout ce que je voudrais. Je pense que c'est une femme qui m'a aimé pour réagir comme ça. Du coup, elle veut me faire payer ça", a-t-il expliqué. Et d'assurer qu'à l'époque de leur rencontre, il était "un peu fragile".

C'était ensuite au tour d'Aurélien de se justifier. Et lui aussi s'est dit manipulé : "Il n'y avait même pas d'histoire de couple. J'étais en vacances sur Lyon, je suis allé sur un site de rencontres et j'ai rencontré cette fille. Je lui ai dit que j'allais participer à un casting, donc c'était six mois avant le mariage. Je n'étais même pas sûr de faire l'émission. Je lui ai dit que je voulais juste m'amuser et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais elle avait déjà monté son plan, elle faisait des photos de nous deux. J'ai des textos où elle me dit que les photos n'étaient que pour elle et voilà ce qu'elle a fait. Donc en fait elle m'a manipulé. Je ne l'ai vue qu'en février et en mars. A l'époque, je ne savais même pas encore si j'avais une compatibilité."

Des explications qui ont convaincu sur le plateau.