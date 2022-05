Axel (Mariés au premier regard) en froid avec un expert sur le tournage : ses révélations

Caroline et Axel seront allés jusqu'au bout de l'expérience Mariés au premier regard ! Les deux candidats se sont dit "oui" dans l'émission pensant pouvoir développer une belle relation mais, malheureusement, la rupture est bien rapidement survenue entre eux. Leur aventure désormais terminée, les langues peuvent se délier. Et les deux candidats ont beaucoup de choses à dire sur le programme romantique de M6 ! Si Caroline est celle qui a fait le plus de révélations jusqu'à présent, très déçue de son tournage, Axel a accepté une interview avec Télé Loisirs pour se confier sur un point bien particulier.

En effet, le candidat fou de nature et de grand air sa souhaité évoquer Pascal De Sutter, l'un des experts avec qui il a eu beaucoup de mal à s'entendre. "Je n'ai pas adhéré avec sa manière de faire. Lors de la séance photo, je suis sur la retenue parce que j'avais compris qu'il fallait maintenir une certaine distance avec Caroline. Il m'a demandé si je pouvais lui prendre la main. Il voulait que je m'affirme plus et que je sois plus entreprenant alors que ce n'était surtout pas ce qu'il fallait faire", a-t-il rapporté.

Pour ne rien arranger, Pascal De Sutter aurait fait comprendre à Axel que son épouse se construisait une bien mauvaise image avec son attitude contrairement à lui, qui devrait rencontrer une belle popularité. Une remarque qui n'est pas du tout passée. "Quand Pascal me dit qu'après l'émission, je vais avoir un beau profil et que Caroline va finir toute seule, j'ai appelé la production en disant que ce n'était pas des mots à avoir. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Je n'ai pas apprécié sa psychologie. On a coupé court. Après, Pascal n'osait pas trop me parler", a-t-il encore révélé.

En revanche, Axel n'a eu que des compliments envers l'autre expert, Estelle Dossin. "Elle n'est jamais intervenue dans (notre) couple. Elle n'a jamais été malveillante dans notre couple, bien au contraire ! Avant chaque diffusion, elle envoie un message pour savoir comment on va, si on appréhende, si on souhaite discuter... Pascal aussi, je peux l'appeler quand je veux, mais avec Estelle, il y a cet aspect plus maternel où on sort un petit peu de la psychologie et de l'analyse", s'est-il souvenu. Une impression bien différente de celle de son ex Caroline qui a de son côté fustigé le comportement d'Estelle.