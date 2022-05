Mariés au premier regard 2022 : Rupture pour Axel et Caroline !

Caroline et Axel sont compatibles à 80%. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2022 sont des amoureux de la nature et des animaux. Un point commun qui aurait pu les rapprocher. Mais la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a été déçue par le physique du maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans. Malgré ses efforts pour apprendre à le connaître, elle était donc distante, une situation qui commençait à peser sur le moral d'Axel. Ce dernier s'est donc tourné vers l'expert Pascal de Sutter pour lui expliquer que sa femme ne faisait pas de concessions et qu'elle était fermée.

Lors de l'épisode du 2 mai, Pascal de Sutter a donc appelé Caroline pour en savoir plus sur son état d'esprit. La maman de Loup-Gabriel a expliqué qu'elle ne développerait jamais de sentiments amoureux de son côté. Si elle a reconnu qu'il était respectueux et ouvert, elle a regretté qu'il ne comprenne pas la situation. "La seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est que je n'ai pas de sentiments. Ca, il ne l'entend pas. Il ne ressent pas ce que l'autre personne en face ressent. (...) Il ne sent pas quand je veux qu'il me laisse tranquille. Donc je me sens tellement oppressée. (...) Je pense qu'il faut renoncer", a-t-elle confié.

Caroline était consciente qu'elle devait être honnête avec Axel et ne pas se rendre chez lui pour rencontrer ses chiens comme cela était prévu. Le soir-même de leur arrivée à Lyon, elle l'a donc retrouvé dans l'optique de lui dire le fond de sa pensée. Mais une fois face à lui, elle a fait marche arrière et a expliqué qu'elle lui dirait le lendemain si elle souhaitait poursuivre leur union ou pas. Une fois de plus, le jeune homme lui a fait comprendre qu'ils devaient davantage apprendre à se connaître. Elle ne s'est donc pas sentie de lui dire la vérité : "Je ne suis pas sûre d'être sincère sur le moment." Elle n'a finalement pas eu besoin de faire le premier pas.

Axel prend les devants

Le lendemain, Axel et Caroline se sont retrouvés pour discuter de leur avenir. "Je pensais avoir eu un coup de foudre pour toi. C'est vrai qu'en apprenant à se connaître, je me suis rendu compte que ça ne deviendrait pas de l'amour. (...) Je pense que tu es entièrement d'accord et soulagée que je te dise ça", lui a-t-il lancé. Une annonce surprise pour la mère de famille. "Je pense que c'est un peu l'égo masculin qui a voulu gérer la situation. S'il le sent comme ça, tant mieux", a fait remarquer Caroline. Et face à Axel, elle a confirmé qu'elle était soulagée qu'ils ressentent la même chose. Avant de se quitter, le jeune homme lui a fait une demande particulière : "Veux-tu être mon amie ?". Puis ils ont vite retiré leurs alliances et se sont quittés en bons termes.

Axel n'a pas caché que ce nouvel échec amoureux était très dur et que se replonger dans la solitude était compliqué. Pour lui, c'était plutôt "désastre au premier regard".