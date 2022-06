Aya Nakamura méconnaissable en blond platine, la Toile s'embrase

"Parfait", "divine", "jolie nana", "tu es très belle", "tout te va, incroyable !" : les adjectifs et les compliments ont plu, pas suffisamment pour éteindre l'incendie que l'interprète de Comportement avait provoqué bien malgré elle avec un tel post. Les mots se sont mêlés aux nombreux émojis coeurs, flammes et autres bombes, également utilisés par les abonnés, visiblement sans voix devant une telle beauté.

Ce n'est pas la première fois qu'Aya Nakamura se laisse aller à des folies capillaires. Longs, courts, lisses ou bouclés, roses, oranges, roux ou bruns... La palette des tentatives de la star de Pookie est aussi joyeuse que les couleurs qu'elle met dans la vie de ses nombreux fans. Chaque look est d'ailleurs amplement validé par sa communauté, subjuguée par l'aisance, le charme et le sex-appeal de son idole, en toutes circonstances. Les internautes sont en tout cas unanimes sur ce dernier changement de look : ils ont "kiffé la dégaine."