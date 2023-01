Aya Nakamura prise au piège par un ex-compagnon : "Il voulait me cadenasser"

La reine est de retour. Ce vendredi 27 janvier, Aya Nakamura, dont les places des prochains concerts se sont vendues comme des petits pains, sort son nouvel album baptisé DNK, consonnes de son vrai nom de famille Dianoko. La star de la scène française se dévoile bien plus que dans ses précédents opus. Et la maman de deux petites filles, Aïcha et Ava, n'a plus peur de montrer une autre facette d'elle-même que celle de la femme forte et quasi-inatteignable qu'elle avait dévoilée jusqu'à présent.

Au micro de Steven Bellery pour RTL, Aya Nakamura s'est confiée comme jamais. L'occasion pour elle d'en dire plus sur l'album et sur toutes ces choses intimes qu'elle s'apprête à délivrer à ses millions de fans : "Quand j'ai fait cet album, je me sentais plus Aya Dianoko qu'Aya Nakamura dans la vie réelle, confie-t-elle. Dès le départ, j'ai incarné la 'queen', la femme forte qui domine et qui contrôle les hommes, et les gens ont tout simplement oublié que j'étais aussi une femme sensible, avec ses craintes et ses peines, alors je voulais montrer ce côté de ma personnalité."

Dans DNK, Aya Nakamura parle d'amour, des bons comme des mauvais côtés : "Il faut surtout savoir que j'ai toujours utilisé mes blessures comme source d'inspiration." Parmi ces blessures justement, le comportement d'un ancien compagnon dont elle ne dévoile pas l'identité : "J'ai souvent été blessée et j'ai blessé en retour, j'ai déjà été trompée... On se fait du mal et ça fait partie de la vie. [...] Il voulait me cadenasser. [...] J'aime trop la liberté et c'est même pour cela que j'ai peur de me marier. J'ai envie d'être en couple, mais de quand même me sentir libre."