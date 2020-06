Aya Nakamura sans perruque ? Elle opte pour une coupe à la garçonne

Le 19 juin 2020, Aya Nakamura a dévoilé un tout nouveau look à ses fans. Habituée aux longues crinières colorées et aux perruques, la chanteuse de 25 ans s'est montrée avec une coupe très courte à la garçonne. En légende de ses publications sur Twitter et Instagram, l'interprète du titre Djadja écrit : "Basic". Un changement de coiffure radical qui a conquis ses fans sur les réseaux sociaux.

Si beaucoup comparent la chanteuse à l'artiste Rihanna, d'autres soulignent la beauté d'Aya Nakamura. "Canon", "Cette coupe te va super bien", "Trop belle", "Bombe atomique", peut-on notamment lire dans les commentaires du cliché. Alors vrais cheveux de l'artiste ou bien nouvelle perruque ? La réponse se trouve dans la story Instagram d'Aya Nakamura, où elle tague le salon qui lui a permis de réaliser cette sublime coiffure. Et contre toute attente, il s'agit bien d'une perruque !