Ayem Nour à l'hôpital : passage aux urgences et opération

Très proche des 945 000 abonnés qui la suivent sur Instagram, Ayem Nour leur avait annoncé le programme de son week-end fait d'une sortie, pour aller voir le spectacle de la nouvelle humoriste en vogue Inès Reg, et d'activités avec son fils de 3 ans, Ayvin. Mais la maman de 30 ans n'avait pas prévu que ce joli programme serait entaché par un passage à l'hôpital.

Dans la soirée du samedi 21 septembre 2019, Ayem Nour a annoncé via ses stories Instagram qu'elle se trouvait aux urgences, se filmant sur un lit d'hôpital. Sans révéler ce qui l'avait conduite là, l'ancienne animatrice du Mag de NRJ12 déclarait devoir prendre son mal en patience puisqu'elle devait attendre pas moins de quatre heures.

Plusieurs heures se sont passées avant qu'Ayem Nour ne donne des nouvelles à ses admirateurs, très inquiets de son silence. "21h15... Un immense et sincère merci pour tous vos messages de soutien et pour toutes les personnes inquiètes, je vous dis merci aussi du fond du coeur... Une petite opération aura lieu demain matin, mais rien de grave normalement... Merci pour vos mots, vos attentions et votre fidélité... J'ai beaucoup de chance d'avoir autant d'amour autour de moi, alors merci ! Prenez soin de vous. Love", a-t-elle publié dans la soirée du dimanche 22 septembre. Ce message est accompagné d'une photo d'elle prise dans les rues de Paris, devant une boutique Dior.

Pas un mot sur la nature de l'opération... Peut-être Ayem en dira-t-elle un peu plus par la suite. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons un très bon rétablissement !